التابعة لحزب الله .. جيش الاحتلال يقصف ممتلكات جمعية القرض الحسن
ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم
جيش الاحتلال يستهدف المختبرات النووية في طهران
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا

أدعية العشر الأواخر
أدعية العشر الأواخر
عبد الرحمن محمد

أدعية العشر الأواخر.. عندما تقترب شمس هذا اليوم من المغيب؛ يترقب المسلمون في شتى بقاع الأرض حلول الساعات الأولى من أعظم ليالي العام على الإطلاق، حيث تفصلنا لحظات معدودة عن انطلاق أولى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتبدأ هذه الرحلة الإيمانية مع غروب شمس اليوم؛ لتدخل الأمة الإسلامية في مضمار سباق نحو العتق من النيران والتماس ليلة القدر، تلك الليلة التي وصفها المولى عز وجل بأنها خير من ألف شهر. 

وفي هذا التوقيت الفارق، تتوجه القلوب بالضراعة والألسنة بالذكر، استثماراً لكل دقيقة في هذه العشر التي تُعد بمثابة الفرصة الذهبية لتجديد العهد مع الله ونيل غفرانه، سائلين الله ألا تنقضي هذه الليالي الوترية والمباركة إلا وقد كُتبت لنا فيها النجاة والقبول.

أدعية العشر الأواخر من رمضان 
وحول ما يمكن للمسلم ترديده من دعاء ليالي العشر الأواخر من رمضان، فقد أكدت دار الإفتاء أنه لا يوجد نص واحد ثابت ومحدد يلتزم به العبد، بل الباب مفتوح للمناجاة والطلب بكل ما يجيش به الصدر، ومن الصيغ التي يمكن التضرع بها:

اللّهم استُرنا فوق الأرضِ وتحت الأرضِ ويوم العرض عليك، اللهم أحسِن وُقوفَنا بين يديك ولا تُخزِنا يوم العرضِ عليك.

اللّهم أَحسِن عاقِبتَنا في الأُمورِ كُلها وأجِرْنا من خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة يا حنَّان يا منَّان يا ذا الجلال والإكرام نَسأَلُكَ يا رَحمنُ أَنْ تَرْزُقَنا شَفَاعَتَهُ وَأَورِدْنا حَوْضَهُ وَاسْقِنا مِن يَدَيْهِ الشَّريفَتينِ شَرْبَةً هَنيئَةً مَريئَةً لا نَظْمَأُ بَعدَها أَبَدًا.

اللَّهم كما آمَنَّا بِهِ وَلم نَرَه فَلا تُفَرِّق بَيْنَنا وَبَينَهُ حتى تُدخِلَنا مُدخَلَه بِرحمَتِكَ يا أَرحَمَ الرَّاحِمين.

رب إنها آخر أيام من رمضان، فاكتب لنا أن نكون من الذين تعتق رقابهم من النار، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، آمين يا رب.

اللهم إنها العشر الأواخر في رمضان، وإنا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن أعتقت رقابهم من نيرانك.

اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الكريمة ألا تشمت أعدائنا بدائنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فنحن العليلون وأنت المداوي، أنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهم اجعل حسن ظننا بك شفاءنا.

اللهم اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان ممن نظرت إليهم فغفرت لهم، ورضيت عنهم، وحرمتهم على النار، وكتبت لهم الجنة، نحن ومن نحب.

اللهم اغفر لنا في أيام العتق من النار ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما ‏أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم اجعلنا في هذه الليالي المباركة من الذين تسلم عليهم الملائكة، يا رب تقبل منا، وعلى طاعتك أعنا، وأكرمنا ولا تهنا.

اللهم افتح لنا في هذه الليالي أبواب فضلك، وأنزل علينا فيها بركاتك، ووفقنا فيه إلى موجبات مرضاتك، وأسكنا فيها بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين.

اللهم اختم لنا رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا، ووفقتنا، وغيرت أقدارنا إلى أجملها، وحققت لنا ما نتمناه، إنك على كل شيء قدير.

اللهم لا تخرجنا من هذه الأيام المباركة إلا وقد غفرت لنا خطيئاتنا، وجهلنا، وإسرافنا في أمرنا، وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وكل ذلك عندنا. 

أدعية العشر الأواخر دعاء العشر الأواخر فضل العشر الأواخر العشر الأواخر

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

