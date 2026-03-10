قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شديد البرودة.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026
هل يجوز للمعتكف مغادرة المسجد والذهاب للعمل؟.. اعرف الضوابط الشرعية
دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان.. اغتنموها اليوم بـ8 كلمات
تقارير إسرائيلية ترجح مقـ.تل ابن سموتريتش في معارك ضاربة بلبنان
الحرب على إيران.. قصف مقار لواء الطفوف التابع للحشد الشعبي بالعراق
الجيش اللبناني ينسحب من جميع مواقعه على طول الخط الأزرق بجنوب لبنان
سخيف.. عراقجي يرد على تصريح ترامب أن طهران ضربت مدرسة بنات إيرانية
غرامة وسحب رخصة.. عقوبات السائقين المخالفين لتعريفة الركوب بعد زيادة البنزين
هل ليلة القدر الأولى 2026 اليوم؟.. الإفتاء: اغتنموا فضلها بـ7 كلمات
حدث في 20 رمضان.. عودة النبي إلى مكة واستشهاد ابن أبي طالب
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مواقع إسرائيلية جنوب مدينة الخيام
ديني

هل ليلة القدر الأولى 2026 اليوم؟.. الإفتاء: اغتنموا فضلها بـ7 كلمات

ليلة القدر الأولى اليوم
ليلة القدر الأولى اليوم
أمل فوزي

لعل ما يطرح السؤال عن هل ليلة القدر الأولى اليوم الثلاثاء 2026 ؟ أننا نقف الآن في هذه اللحظة على أعتاب العشر الأواخر من رمضان، حيث يوافق اليوم العشرين من شهر رمضان الفضيل، وهو آخر أيام العشر الأوسط ، ولم يتبق سوى ساعات قليلة تفصلنا عن العشر الأواخر ، والتي أخفى الله تعالى فيها ليلة القدر ، وهذا ما يفسر بحث الكثيرين عن هل ليلة القدر الأولى اليوم الثلاثاء 2026 ؟، خاصة وأنها ليلة خير من ألف شهر في فضلها وبركاتها ونفحاته وخيراتها، وهو سر تصدر السؤال عن هل ليلة القدر الأولى اليوم الثلاثاء 2026 ؟ محركات جوجل ، فكل مسلم يعلق أحلامه بل وحياته كلها على تلك الليلة، وهذا ما يطرح استفهام هل ليلة القدر الأولى اليوم الثلاثاء 2026 بقوة ؟، وكيف لا يترقبوها وفيها تكتب الأقدار والأرزاق فإذا أصابتك إحدى نفحات هذه الليلة المباركة تتغير حياتك إلى أفضل مما تتمني وتتحقق أحلامك المستحيلة وأكثر .

هل ليلة القدر الأولى اليوم الثلاثاء 2026

أجابت دار الإفتاء المصرية ، عن سؤال الكثيرين هل ليلة القدر الأولى اليوم الثلاثاء 2026 ؟ ، إن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان على وجه القطع واليقين وفي أوتارها آكد ، فيما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ( تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) . رواه البخاري .

وأوضحت“ الإفتاء” في مسألة هل ليلة القدر الأولى اليوم الثلاثاء 2026 ؟ ، أنه بدأ رمضان 2026 يوم الخميس الموافق  19 فبراير 2026 م، وعليه فإن العشر الأواخر من رمضان 2026 تبدأ أول لياليها من مغرب اليوم الثلاثاء الموافق 20 من رمضان 1447 هـ، و10 من مارس 2026 م ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة في أرجاء الجمهورية ووفقاً لما أعلنه الحساب الفلكي.

وبالتالي فإنه بالنسبة هل ليلة القدر الأولى اليوم الثلاثاء 2026 ، بالتحديد فإن أولى لياليها تبدأ من مغرب اليوم الثلاثاء الموافق عشرين من رمضان 1447 هـ، و10 من مارس 2026 وهو ليلة القدر 21 رمضان ، وبناءً عليه فإنه من المقرر أن تبدأ أولى الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026 من مغرب اليوم الثلاثاء وتمتد حتى أذان فجر غد الأربعاء .

تاريخ ليلة القدر 2026

قالت “الإفتاء” إنه قد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، إلا أنه بحسب الصحيح المشهور أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان يمكن حصرها في خمس ليالي وترية تبدأ من مغرب هذه الأيام الخمسة ، فيمكن تحديد تواريخ ليلة القدر 2026 في الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان وترقبها في هذه الأيام:

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الميلادي و20 رمضان وتنتهي في فجر غد الأربعاء 11 مارس الجاري ميلاديا و21 من رمضان الهجري.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وبدأت من مغرب يوم الخميس الموافق 12 مارس الميلادي و22 من رمضان ، وتنتهي في فجر الجمعة الموافق 13 مارس الجاري ميلاديًا و23 رمضان الهجري.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب اليوم السبت الموافق 14 مارس الميلادي و24 رمضان، وتنتهي في فجر الأحد الموافق 15 مارس الجاري ميلاديًا و25 رمضان.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 16 مارس ميلاديًا و26 من رمضان ، وتنتهي فجر الثلاثاء 17 مارس الميلادي ويوم 27 رمضان بالهجري.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الميلادي و28 رمضان، وتنتهي في فجر الخميس الموافق 19 مارس لعام 2026 م، و29 رمضان لعام 1447هـ.

فضل ليلة القدر

ورد أن في فضل ليلة القدر التي أخفاها الله تعالى في العشر الأواخر من رمضان أنها خيرٌ من ألفِ شهر، فقال الله سبحانه و تعالى في كتابه العزيز: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) سورة القدر .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : (إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. ولا يحرم خيرها إلا محروم ).

دعاء ليلة القدر الأولى اليوم

1. «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» .

2. اللهم اقسم لنا في ليلة القدر خير ما قسمت واختم لنا في قضائك خير ما ختمت واختم لنا بالسعادة فيمن ختمت .

3. اللهم إنا نسألك ببركة ليلة القدر العظيمة أن تحفظنا وأحبائنا من شرور الإنس والجن .

4. يا رب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .

5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يا رب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

6. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

7. اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

8. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

9. مضى الشّهر سريعًا ربي اغفر لنا تقصِيرنا على ما مضَى من رمضَان ، وأعنّا على ما تبقّى منه ، وبلغّنا ليلة القدر.

10. اللهم لا تحرمنا من فضل ليلة القدر، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، واعفو عنا.

