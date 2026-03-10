قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سنكسار 1 برمهات.. ذكرى استشهاد القديسين مقرونيوس وتكلا وألكسندروس الجندي

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، الموافق 1 برمهات حسب التقويم القبطي، ذكرى استشهاد القديسين مقرونيوس وتكلا، وكذلك استشهاد القديس ألكسندروس الجندي.

ألكسندروس الجندي

وقال كتاب السنكسار الكنسي الذي يدوّن سير الآباء الشهداء والقديسين، إنه في مثل هذا اليوم من سنة ١٣ للشهداء (٢٩٧م) استشهد القديس ألكسندروس الجندي، الذي وُلِد بمدينة روما وتربى فيها، وكان جنديًا في جيش الإمبراطور مكسيميانوس الذي عيّنه الإمبراطور دقلديانوس سنة ٢٨٦م مساعدًا له على إيطاليا وأفريقيا.

وأوضح السنكسار أنه عندما آمن القديس بالمسيحية وبلغ الخبر إلى الإمبراطور، استدعاه وطلب منه أن يُبخر للأوثان، لكنه رفض. ولما أصر الإمبراطور أجابه القديس بشجاعة ممزوجة بالأدب قائلًا: “إنك صاحب سلطان أيها الإمبراطور، لك أن تفرضه عليّ، وأنا سعيد أني أهابك كإمبراطور، ولكنني أحب إلهي أكثر منك.”

وتابع السنكسار: فهدده الإمبراطور بالموت إن لم يسجد للأوثان، فأجابه: "الموت الذي تظن أنك تهددني به هو في نظر المسيحيين الحياة." فغضب الإمبراطور وأمر بتعليقه من يديه وربط حجر في رجليه، ثم ضربه وحرق جسده، لكن الرب كان يقيمه سالمًا ويقويه. وأخيرًا أمر بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة.

كتاب السنكسار الكنسي 

جدير بالذكر أن كتاب السنكسار يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

ويستخدم السنكسار ثلاثة عشر شهرًا، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

والسنكسار بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.

