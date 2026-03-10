الحكومة الإيرانية: أي مساعٍ للوساطة يجب أن تكون في ظروف وقف كامل للحرب

أكدت الحكومة الإيرانية أن أي مساعٍ للوساطة في الأزمة الحالية يجب أن تتم في ظل وقف كامل للحرب وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، الثلاثاء في مستشفى غاندي بطهران: "إيران لم تبدأ الحرب، لكنها ستعمل على إنهائها".

وأضافت مهاجراني، خلال بث مباشر، أن إيران تأمل في توقف الأعمال العدائية، لكنها مستعدة لجميع السيناريوهات.

وأوضحت أن المحادثات لن تُجرى إلا بعد توقف القتال.

وقالت: "إذا توقفت الحرب تمامًا، حينها يمكننا التحدث".

في السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم، الثلاثاء، أن بلاده لا تسعى في الوقت الراهن إلى وقف إطلاق النار.

وكتب قاليباف على منصة “إكس”: “بالتأكيد لا نسعى إلى وقف إطلاق النار”.

وأضاف أن إسرائيل تعتمد على دورة "الحرب، والمفاوضات، ووقف إطلاق النار، ثم الحرب مجدداً" للحفاظ على هيمنتها، وقال إن إيران ستكسر هذه الدورة.