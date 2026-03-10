15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025

حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أداءً قويًا خلال عام 2025، حيث سجلت إجمالي صادرات القطاع نحو 6.8 مليار دولار، فيما استحوذت أكبر 15 سلعة مُصدّرة على 71% من هذه الصادرات، بقيمة بلغت 4.82 مليار دولار، وفقًا للبيان الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وتصدرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الأكثر تصديرًا بقيمة 697 مليون دولار، تلتها مركزات صناعة الكولا بقيمة 563 مليون دولار، ثم الزيوت النباتية الصالحة للأكل بقيمة 432 مليون دولار، مما يعكس قوة قطاع الصناعات الغذائية في مصر وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأضاف المجلس أن قائمة أكبر الصادرات شملت السكر بقيمة 374 مليون دولار، والحبوب 372 مليون دولار، والدقيق 333 مليون دولار، والشيكولاتة 273 مليون دولار، بينما سجلت الخضروات المجمدة 264 مليون دولار، تلتها البطاطس المجمدة 261 مليون دولار، والعصائر 228 مليون دولار، ومحضرات الخضروات 226 مليون دولار.

وأشار المجلس إلى أن أغذية الحيوانات بلغت 221 مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنّع 216 مليون دولار، فيما سجلت الخمائر 182 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة 181 مليون دولار، ضمن قائمة السلع الأعلى تصديرًا، مؤكداً أن تنوع هذه السلع يعكس تطور قاعدة الإنتاج والتصنيع الغذائي في مصر، ويعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، مساهماً في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وترسيخ مكانة الصناعات الغذائية المصرية إقليميًا وعالميًا.