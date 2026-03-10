قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
مدبولي: لدينا احتياطي أجنبي جيد لمواجهة الضغوط الاقتصادية
مدبولي يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة: الفترة الحالية استثنائية
لاريجاني يرد على تهديدات ترامب: إيران لا تخشى «التهديدات الجوفاء»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.. هل تدخل المنطقة مرحلة صراع طويلة؟ محلل يجيب

تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.. هل تدخل المنطقة مرحلة صراع طويلة؟ محلل يجيب
تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.. هل تدخل المنطقة مرحلة صراع طويلة؟ محلل يجيب
ياسمين القصاص

مع احتدام المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تبدو المنطقة وكأنها تدخل مرحلة مختلفة من الصراع، تتجاوز في حدتها وتعقيدها جولات التوتر السابقة. 

فقد أصبحت المعادلات العسكرية والسياسية أكثر تشابكا، فيما يتصاعد الخطاب المتشدد من مختلف الأطراف. 

وفي ظل هذا المناخ المتوتر، تتنامى المخاوف من انزلاق المنطقة نحو صراع طويل الأمد قد تتسع رقعته تدريجيا.

من جانبه، يقول المحلل السياسي اللبناني، أحمد يونس، إن ما يجري في المنطقة حاليا لا يمكن اعتباره مجرد موجة تصعيد عابرة، بل يبدو أقرب إلى بداية مرحلة جديدة من الصراع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، فالمشهد العام يشير إلى تحولات أعمق في طبيعة المواجهة، حيث تتداخل الحسابات العسكرية والسياسية في معادلة أكثر تعقيدا من السابق.

وأضاف يونس، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التصريحات الصادرة عن دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن أن استسلام إيران هو الحل الوحيد، تعكس توجها واضحا نحو رفع سقف المواجهة إلى مستوى وجودي بالنسبة للنظام في طهران، وهو ما يعكس تحولا في طبيعة الخطاب السياسي المرتبط بالأزمة.

وأوضح أنه في المقابل؛ حرصت القيادة الإيرانية على إرسال رسائل مختلفة، إذ أشارت إلى أن الحرب قد تكون طويلة ومفتوحة على احتمالات متعددة، وقد تحمل مفاجآت متواصلة.

وتابع: "ويأتي هذا الخطاب في إطار محاولة لترسيخ معادلة تقوم على الصمود وإطالة أمد المواجهة بدلا من السعي إلى حسمها سريعا".

واختتم: "هذا التباين في الخطاب يعكس اختلافا واضحا في الاستراتيجية بين الطرفين، فكل طرف يحاول صياغة معادلة ردع خاصة به، تقوم على مزيج من الضغط العسكري والتأثير النفسي والسياسي".

جدير بالذكر أن المنطقة تشهد مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتقاطع حسابات القوة والردع مع تصاعد الخطاب السياسي والعسكري بين الأطراف المعنية. 

بينما يسعى كل طرف إلى فرض معادلته الخاصة في إدارة الصراع، تبقى احتمالات التصعيد أو الاحتواء مرهونة بمدى قدرة القوى الإقليمية والدولية على ضبط إيقاع المواجهة. 

وفي حال استمرار هذا النهج التصعيدي، فإن الشرق الأوسط قد يواجه مرحلة طويلة من التوتر وعدم الاستقرار، تتداخل فيها الضغوط العسكرية مع الحسابات السياسية، في مشهد مفتوح على سيناريوهات متعددة.

إيران الاحتلال حرب إيران أمريكا الولايات المتحدة ترامب الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ترشيحاتنا

السفير فائد مصطفى ومندوب الجمهورية اليمنية

فائد مصطفى: نحتاج موقفا عربيا موحدا ورؤية تحافظ على مصالح الأمة

رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط ويؤكد دعم أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط ويؤكد دعم أوكرانيا

البنك الأوروبي يوافق على تمويل بـ475 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن

البنك الأوروبي يوافق على تمويل بـ475 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن

بالصور

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد