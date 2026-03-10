قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار

كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، أنه خلال أول يومين من الهجوم العسكري على إيران، استهلك البنتاجون ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار، ما أثار مخاوف أعضاء الكونجرس الأمريكي من سرعة استنزاف المخزون الشحيح من الأسلحة المتطورة.

ووفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين، استهلك البنتاجون ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار خلال أول يومين من هجومه العسكري على إيران، وهو رقم يُؤكد القلق المتزايد لدى بعض أعضاء الكونجرس بشأن سرعة استنزاف القوات الأمريكية للمخزون الشحيح من أحدث الأسلحة الأمريكية.

ويُثير هذا التقدير، الذي عُرض على الكونجرس أمس الاثنين، تساؤلات جديدة حول تجاهل إدارة دونالد ترامب لمخاوف المشرعين من أن العملية العسكرية في إيران تُضعف جاهزية الجيش الأمريكي بسرعة.

كما يُتوقع أن تُقدم إدارة ترامب طلبًا لميزانية دفاعية تكميلية إلى الكونجرس في أقرب وقت هذا الأسبوع - قد يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات - لدعم حملتها، وفقًا لما ذكره مسؤولون.

ومن المتوقع أيضا أن يواجه هذا الأمر معارضة من العديد من الديمقراطيين الذين بائت محاولاتهم لكبح جماح الإدارة عن القيام بمزيد من العمليات العسكرية في إيران بالفشل.

ورداً على أسئلة من صحيفة واشنطن بوست حول وضع مخزونات الأسلحة الأمريكية، أصدر شون بارنيل، المتحدث الرسمي باسم البنتاجون، بياناً قال فيه إن وزارة الدفاع لديها "كل ما تحتاجه لتنفيذ أي مهمة في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس، وضمن أي جدول زمني".

ولا يزال من غير الواضح كم ستطول الحرب خاصة بعدما صرح الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن العملية قد تستغرق أكثر من شهر، إلا أنه قال يوم أمس الاثنين إنها "مكتملة إلى حد كبير"، مشيراً إلى الخسائر العسكرية الكبيرة التي تكبدتها إيران.

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين الصحفيين الأسبوع الماضي أن الحملة العسكرية تتجه نحو تقليل اعتمادها على الذخائر الدقيقة، وستعتمد بدلاً من ذلك بشكل متزايد على مخزونات القنابل الموجهة بالليزر الأكثر وفرة، مع تقدم القوات الأمريكية والإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية بعد تحقيق التفوق الجوي فوق إيران.

وأوضح المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة هذا التقدير الحساس، أن مبلغ 5.6 مليار دولار يُبرز مدى تكلفة الضربات قبل بدء هذا التحول.. ولم يُحددوا عدد وأنواع الذخائر التي استُخدمت في الأيام الأولى للحرب.

وسبق أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الجيش أطلق مئات الأسلحة الدقيقة منذ بدء الأعمال العدائية في 28 فبراير، بما في ذلك صواريخ اعتراضية متطورة للدفاع الجوي وصواريخ توماهوك كروز. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، التي تُشرف على العمليات العسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أنه تم استهداف أكثر من 5000 هدف في إيران باستخدام أكثر من 2000 ذخيرة.

وقال مارك كانسيان، الذي يُتابع عن كثب مخزونات الولايات المتحدة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن التحول عن هذه الذخائر بعيدة المدى سيُخفض بشكل كبير تكلفة كل ضربة - من ملايين الدولارات التي تُنفق على كل قذيفة إلى أقل من 100 ألف دولار في بعض الحالات.

وفي الوقت الذي تُجري فيه الولايات المتحدة عمليات إعادة توزيع لمخزونها من الأسلحة، تُعيد أيضًا توجيه أصولها من مناطق أخرى حول العالم، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث لطالما خشي المشرعون من أن أي صراع أمريكي مع الصين سيواجه تحديًا بسبب محدودية مخزون البنتاجون من الأسلحة المتطورة.

ووفقًا لمسؤولين اثنين، ينقل البنتاجون أجزاءً من منظومة الدفاع الصاروخي "ثاد" من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط. وأضاف المسؤولان أن الجيش الأمريكي يستفيد أيضًا من مخزونه من صواريخ باتريوت الاعتراضية المتطورة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومناطق أخرى لتعزيز دفاعاته ضد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية.

وقال أحد المسؤولين إن هذه التحركات لا تعود إلى نقص فوري في الأسلحة في الشرق الأوسط، بل هي إجراء احترازي تحسبًا لزيادة إيران بشكل كبير في وتيرة هجماتها الانتقامية، والتي انخفضت بعد مرور أكثر من أسبوع على بدء الصراع.

وقبل العملية، حذر خبراء ترامب من أن استمرار الصراع مع إيران قد يستنزف مخزون الولايات المتحدة من الأسلحة الدقيقة، والذي استُنزف بعد سنوات من دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، والعمليات العسكرية الأخرى التي نفذتها الإدارة في سبع دول على الأقل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".

وأعرب محللون عن دهشتهم من مدى تطور الضربات الإيرانية الانتقامية، بما في ذلك قدرتها على استهداف، بل وتدمير أجزاء رئيسية من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية، مثل الرادارات ومراكز القيادة والسيطرة.