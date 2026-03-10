هنتسحر إيه النهاردة.. طعمية العدس وبطاطس كروكيت

هنتسحر ايه النهاردة .. يتردد هذا السؤال بشكل متكرر داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نعرض لكم في موقع صدى البلد قائمة سحور متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

طريقة عمل طعمية العدس لنجلاء الشرشابي

مقادير طعمية العدس

كوب عدس أصفر

بصل مفروم

ثوم مفروم

1/2 كوب كزبرة خضراء مفرومة

بيكربونات صوديوم

بيضة

سمسم محمص

حبة البركة

كمون ناعم

ملح فلفل أسود

زيت

طريقة عمل طعمية العدس

ضعي العدس في الكبة مع البصل والثوم والكزبرة والملح والفلفل الاسود والكمون والبيكربونات والبيض.

امزجي مكونات الخليط جيدا ثم شكليه أقراص ثم ضعي السمسم وحبة البركة للوجه واقليها فى الزيت قدميها ساخنة مع السلطة الخضراء والخبز.

طريقة عمل بطاطس كروكيت لنجلاء الشرشابي



المقادير

بطاطس مسلوقة مهروسة

ثوم مفروم

كمون ناعم

شطة ناعمة

ملح

فلفل أسود

نشا

للحشوة:

لحمة مفرومة معصجة

او جبنة موتزاريلا

الوجه

دقيق

بيض

بقسماط

زيت للقلي

طريقة عمل بطاطس كروكت

للحشوة:

في بولة متوسطة اخلطى اللحمة المفرومة مع الموتزاريلا ثم ضعي البطاطس مع الثوم والكمون والشطة والملح والفلفل الاسود والنشا.

شكلى هذا الخليط اصابع ثم احشى بالجبنة الموتزاريلا أو اللحمة المفرومة مع المتوزاريلا

قلبي أصابع البطاطس بالدقيق ثم ضعيها في البيض ثم في البقسماط

ثم اقليهى في زيت قلي غزير وتقدم ساخنة.