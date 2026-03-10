قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يؤكد عدم رغبته بتكرار سيناريو العراق في إيران
أمام أحد مصانع السادات.. مصرع عامل على يد زميله في المنوفية
الحرس الثوري لـ ترامب: المرشد هو من يقرر متى تنتهي الحرب.. وستندمون على قراراتكم الغبية
زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز رسميًا.. إليك القائمة الجديدة والإعلان الرسمي فجر اليوم
مسلسل على قد الحب الحلقة 20.. نجاح خطة مها نصار ودخول نيللي كريم المصحة بعد تدهور حالتها
الجيش السوري: حزب الله أطلق قذائف باتجاه البلاد.. ولن نتساهل مع أي اعتداء على أرضنا
ترامب: أجلنا ضرب بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق
مفاجأة من الحرس الثوري الإيراني: أي دولة تطرد سفراء أمريكا وإسرائيل من أراضيها لها حرية المرور بمضيق هرمز
أسرار جديدة من حرب 67.. تشكيل جوي مصري يسقط طائرتي مظليين إسرائيليين ويعطل خطط غزو شرم الشيخ| فيديو
محاكمة 13 متهما بالانضمام لداعش كرداسة.. اليوم
طريقة جديدة لاكتشاف أماكن الذهب القديمة باستخدام الأسماك.. ما القصة؟
المواصفات الكاملة لسيارة ام جي GT موديل 2026 الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز رسميًا.. إليك القائمة الجديدة والإعلان الرسمي فجر اليوم

زيادة أسعار البنزين
زيادة أسعار البنزين
عبد العزيز جمال

تشهد زياده اسعار البنزين في مصر حالة من الترقب خلال الساعات المقبلة، بعدما كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه لرفع أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز، وسط توقعات بزيادة تصل إلى 3 جنيهات في سعر لتر البنزين.

وتأتي هذه التطورات في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار النفط، إضافة إلى تداعيات التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسواق الطاقة.


موضوعات متعلقة:

زياده اسعار البنزين اليوم 

بحسب المصادر، فإن زياده اسعار البنزين في مصر لن تقتصر على البنزين فقط، بل ستشمل أيضاً السولار وغاز تموين السيارات وأنابيب البوتاجاز. 

وتشير التوقعات إلى تطبيق الزيادة الجديدة على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95 يرتفع من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر

سعر لتر البنزين 92 يرتفع من 19.25 جنيهاً إلى 22.25 جنيهاً للتر

سعر لتر البنزين 80 يرتفع من 17.75 جنيهاً إلى 20.75 جنيهاً للتر

سعر لتر السولار يرتفع من 17.5 جنيهاً إلى 20.5 جنيهاً للتر
 

كما تشمل الزيادة أسطوانات البوتاجاز، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعارها كالتالي:

أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً

أسطوانة البوتاجاز 25 كجم من 450 جنيهاً إلى 550 جنيهاً

وتأتي هذه الزيادات ضمن إجراءات حكومية مرتبطة بتطورات سوق الطاقة العالمية، ما يجعل زيادة أسعار البنزين في مصر أحد الملفات الاقتصادية الأكثر تأثيراً على المواطنين خلال الفترة الحالية.

زيادة أسعار غاز السيارات والغاز المنزلي

لم تتوقف التعديلات المتوقعة عند البنزين والسولار فقط، بل تمتد أيضاً إلى أسعار الغاز المستخدم في السيارات والمنازل.

فمن المتوقع أن يرتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.

أما أسعار الغاز المنزلي فمن المتوقع أن يتم تعديلها وفق الشرائح التالية:

الشريحة الأولى: من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات للمتر المكعب

الشريحة الثانية: من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات للمتر المكعب

الشريحة الثالثة: من 9 جنيهات إلى 12 جنيهاً للمتر المكعب

وتعكس هذه التعديلات المتوقعة حجم الضغوط التي تواجه قطاع الطاقة محلياً، خاصة مع استمرار زيادة أسعار البنزين في مصر بالتزامن مع الارتفاعات العالمية في أسعار النفط.

أسباب الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود

شهدت الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية حالة من الاضطراب الواضح في قطاع الطاقة، وهو ما أثر على العديد من الاقتصادات، ومنها الاقتصاد المصري. 

ارتفعت أسعار النفط عالمياً نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً بعد العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية والإسرائيلية ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

وأدى هذا التصعيد إلى زيادة ملحوظة في أسعار النفط العالمية، حيث أغلق خام برنت عند نحو 87 دولاراً للبرميل.

وتأتي هذه الأسعار المرتفعة في وقت كانت فيه الموازنة العامة للدولة قد قدرت سعر برميل النفط خلال العام المالي الحالي بنحو 75 دولاراً فقط، ما يعني أن استمرار ارتفاع الأسعار فوق هذا المستوى سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية المرتبطة بدعم المحروقات، وهو ما يفسر التوجه نحو زياده اسعار البنزين في مصر.

إجراءات حكومية لمواجهة الضغوط الاقتصادية

في سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة أن الحكومة قد تلجأ إلى رفع مؤقت في أسعار عدد من المنتجات لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية.

كما أقرت الحكومة حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك، تضمنت إلغاء عدد من الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، إضافة إلى إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وتشمل الخطة الحكومية أيضاً حوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، إلى جانب تسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي والتوسع في برامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فضلاً عن دعم استخدام المركبات الكهربائية.

كما تعمل الحكومة على تقليل حجم الواردات من السلع غير الأساسية، في محاولة للحد من الضغوط على العملة الأجنبية، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وتبقى زيادة أسعار البنزين في مصر واحدة من أبرز الملفات التي تثير اهتمام المواطنين حالياً.

زيادة أسعار البنزين زيادة أسعار البنزين في مصر سعر لتر البنزين 95 سعر لتر البنزين 92 سعر لتر البنزين 80 زياده اسعار البنزين أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة اليوم سعر الغاز الطبيعي للسيارات اليوم سعر بنزين 80 اليوم أسعار الغاز اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

ترشيحاتنا

صلاة التهجد

كيفية صلاة التهجد .. اعرف عدد ركعاتها ووقتها ودعاؤها المستجاب

إفطار الجامع الأزهر

سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار بيت الزكاة والصدقات بالجامع الأزهر.. صور

ملتقى الأزهر

أستاذ فقه بالأزهر: السنة جاءت شارحة للقرآن ومبينة لأحكامه

بالصور

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد