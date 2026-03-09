حقيقة زيادة البنزين والسولار والغاز وأنبوبة البوتاجاز خلال ساعات .. تفاصيل

أكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والتعدين ورئيس شعبة البترول الأسبق، أنه لا توجد حتى الآن أي قرارات رسمية معلنة بشأن زيادة أسعار البنزين أو السولار أو الغاز اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، مشددًا على أن أي تعديل في أسعار الوقود يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.



أوضح عرفات أن اللجنة المختصة بمراجعة أسعار الوقود تعقد اجتماعاتها بشكل دوري وفق آلية محددة تأخذ في الاعتبار عددًا من المتغيرات الرئيسية، من بينها أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل والتكرير داخل السوق المحلية.

وأضاف أن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة وشيكة في أسعار البنزين والسولار والغاز لا يستند إلى أي بيانات رسمية حتى الآن، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الحكومية الموثوقة في متابعة أي قرارات تتعلق بأسعار الوقود.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن بين ضبط منظومة الدعم ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، موضحًا أن آلية التسعير التلقائي تهدف في الأساس إلى ربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية بما يضمن استدامة قطاع الطاقة واستقرار السوق البترولية في مصر.

تداول نشطاء التواصل منشور عن زيادة البنزين

وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورًا يتضمن إخطارًا للمحافظين بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والبوتاجاز اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع توجيهات برفع درجة الاستعداد ومتابعة الأسواق ومحطات الوقود.

وبحسب ما جاء في المنشور المتداول، تتضمن الزيادة المقترحة رفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر، كما أشار المنشور إلى زيادة سعر السولار من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر.

كما تضمن المنشور زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، ورفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادة سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.

وأشار المنشور كذلك إلى تعديل شرائح أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، حيث ترتفع الشريحة الأولى من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات للمتر المكعب، والشريحة الثانية من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بينما ترتفع الشريحة الثالثة من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا للمتر المكعب.

في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الجهات المختصة أو لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن تطبيق هذه الزيادات، فيما تستمر حالة الترقب في الأسواق بالتزامن مع انتشار أنباء عن زيادة أسعار البنزين بواقع 3 جنيهات للتر.