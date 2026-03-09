قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 مارس 2026 ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، حيث يواصل سعر العملة الأمريكية جذب اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة مع ارتباطه المباشر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والمالية في البلاد.

يحرص قطاع كبير من المواطنين على متابعة تحركات سعر الدولار بشكل يومي في البنوك المصرية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة وتكاليف المعاملات التجارية المختلفة، إضافة إلى اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال بتطورات سعر الصرف في ظل التغيرات المستمرة في الأسواق المالية.

واقرأ أيضًا:

الدولار

وتوفر البنوك العاملة في مصر تحديثات مستمرة لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري على مدار اليوم، ما يتيح للعملاء الاطلاع على أحدث الأسعار الرسمية سواء لعمليات الشراء أو البيع داخل القطاع المصرفي، وهو ما يعكس حركة العرض والطلب على العملة الأجنبية في السوق.

سعر الدولار اليوم الاثنين 9 مارس 2026 في البنك المركزي

أظهرت بيانات التعاملات المصرفية اليوم الاثنين 9 مارس 2026 أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل نحو 52.72 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات التداول خلال اليوم.

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي مؤشرًا مهمًا لحركة سوق الصرف في مصر، حيث تعتمد عليه العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية في متابعة اتجاهات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

الذهب يواصل خسائره متأثرا بقوة الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 52.73 جنيه للشراء و52.83 جنيه للبيع، وهو من الأسعار المتقاربة مع مستويات التداول في عدد من البنوك الكبرى العاملة في السوق المصرفية.

ويعد البنك الأهلي المصري من أبرز البنوك التي يتابع المواطنون أسعار العملات فيها بشكل مستمر، نظرًا لانتشار فروعه على مستوى الجمهورية وتقديمه خدمات مصرفية لعدد كبير من العملاء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 مارس 2026 نحو 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات أسعار الصرف داخل البنك.

ويأتي بنك مصر ضمن البنوك الرئيسية التي تشهد متابعة كبيرة من المواطنين الراغبين في معرفة أسعار العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي الذي يمثل العملة الأكثر تداولًا في المعاملات الدولية.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB خلال تعاملات اليوم نحو 52.74 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع، وهو سعر قريب من المستويات المسجلة في عدد من البنوك الأخرى.

سعر الدولار في مصر

ويعد البنك التجاري الدولي من أكبر البنوك الخاصة في مصر، ويهتم عدد كبير من العملاء بمتابعة أسعار العملات الأجنبية داخله، خاصة الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 9 مارس 2026 إلى نحو 52.68 جنيه للشراء و52.78 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات داخل البنك.

ويعد بنك الإسكندرية من المؤسسات المصرفية التي تقدم خدمات مصرفية متنوعة للعملاء، بما في ذلك تداول العملات الأجنبية وفق الأسعار المعلنة بشكل يومي.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان خلال تعاملات اليوم نحو 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك.

سعر الدولار

ويتابع عدد كبير من العملاء أسعار العملات داخل بنك التعمير والإسكان لما يقدمه من خدمات مصرفية مختلفة تشمل عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 مارس 2026 نحو 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع، وهو من بين الأسعار المسجلة في البنوك العاملة داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ويحرص عدد كبير من العملاء على متابعة أسعار الدولار داخل المصارف المختلفة لمقارنة الأسعار واختيار البنك الأنسب لإجراء عمليات شراء أو بيع العملة الأجنبية.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم الاثنين 9 مارس 2026 سعر الدولار في البنوك المصرية كم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم سعر الدولار في بنك مصر اليوم سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم

