قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أزمة التصالح في مخالفات البناء.. تعديل تشريعي مرتقب لحل أزمة الأدوار المتوقفة على الصب
أزمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي.. وغموض حول مستقبله مع الفريق
جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا مصنعا لإنتاج محركات الصواريخ في إيران
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 30% بسبب الحرب في الشرق الأوسط
في ذكرى يوم الشهيد.. ماذا تقدم القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين
الرقابة الصحية: إعداد معايير وطنية لتنظيم خدمات مراكز التجميل وعيادات الليزر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ارتفاع غير مسبوق.. سعر الدولار اليوم 9 مارس في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رشا عوني

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعا غير مسبوق لـ سعر الدولار اليوم الأثنين 9 مارس بنسبة 4.3% داخل البنوك ، وتخطى سعر الدولار اليوم حاجز 52 جنيهاً. 

سعر الدولار اليوم الأثنين 9 مارس2026

 

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك المركزي المصري 52.10 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 52.01 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB)

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

الدولار يكسر حاجز 52 جنيهاً في أغلب البنوك بمنتصف تعاملات اليوم -جريدة المال

سبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه

ذكرت تقارير اقتصادية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 52 جنيه يرجع إلى التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، واستهداف طهران لعدد من الدول العربية، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصاد الشرق الأوسط بصفة خاصة.

وأوضحت التقارير، أن التصعيد العسكرى بين الجانبين وتزايد المخاوف من اتساع دائرة الصراع أثرت بالسلب على حركة الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادى العالمى وهو ما انعكس على تذبذب أسعار صرف العملات على مستوى العالم، نتيجة حالة عدم اليقين التى تسود الأسواق العالمية، لافتا إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية بالشرق الأوسط تدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الأمنة ومن بينها الدولار، إضافة إلى زيادة الطلب العالمى على الطاقة وزيادة أسعار النفط والغاز والسلع المقومة بالدولار ما يزيد من الطلب عليه عالميا.

توقعات سعر الجنيه المصري

وأشارت التقارير إلى أن التوقعات بعدم استمرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى خفض الفائدة والاتجاه إلى التثبيت أو حتى الرفع فى حالة تزايد التضخم الأمريكى تزيد من جاذبية الدولار، إضافة إلى حدوث تخارجات طفيفة من الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين المحلية فى مصر ساهمت فى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ووضعت ضغوطا على العملة المحلية، إضافة لارتفاع قاتورة الواردات وواردات الطاقة نتيجة ارتفاعها عالميا.

سعر الدولار اليوم الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الاثنين ارتفاع الدولار الدولار والجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

محافظ القليوبية: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية

قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 152 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

جولة المحافظ علي ممشي دهب

محافظ جنوب سيناء يتفقد ممشى دهب السياحي ويلتقي السائحين والمواطنين

بالصور

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح في رمضان

لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان
لو انت مريض أنيميا.. إليك هذه النصائح فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد