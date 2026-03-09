ارتفاع غير مسبوق.. سعر الدولار اليوم 9 مارس في البنوك

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعا غير مسبوق لـ سعر الدولار اليوم الأثنين 9 مارس بنسبة 4.3% داخل البنوك ، وتخطى سعر الدولار اليوم حاجز 52 جنيهاً.

سعر الدولار اليوم الأثنين 9 مارس2026

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك المركزي المصري 52.10 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 52.01 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB)

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه

ذكرت تقارير اقتصادية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 52 جنيه يرجع إلى التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، واستهداف طهران لعدد من الدول العربية، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصاد الشرق الأوسط بصفة خاصة.

وأوضحت التقارير، أن التصعيد العسكرى بين الجانبين وتزايد المخاوف من اتساع دائرة الصراع أثرت بالسلب على حركة الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادى العالمى وهو ما انعكس على تذبذب أسعار صرف العملات على مستوى العالم، نتيجة حالة عدم اليقين التى تسود الأسواق العالمية، لافتا إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية بالشرق الأوسط تدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الأمنة ومن بينها الدولار، إضافة إلى زيادة الطلب العالمى على الطاقة وزيادة أسعار النفط والغاز والسلع المقومة بالدولار ما يزيد من الطلب عليه عالميا.

توقعات سعر الجنيه المصري

وأشارت التقارير إلى أن التوقعات بعدم استمرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى خفض الفائدة والاتجاه إلى التثبيت أو حتى الرفع فى حالة تزايد التضخم الأمريكى تزيد من جاذبية الدولار، إضافة إلى حدوث تخارجات طفيفة من الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين المحلية فى مصر ساهمت فى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ووضعت ضغوطا على العملة المحلية، إضافة لارتفاع قاتورة الواردات وواردات الطاقة نتيجة ارتفاعها عالميا.