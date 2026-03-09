مجانا للجمهور.. مالك وبابلو وميشيل يقيمون عرضا خاصا لفيلم إيجي بيست

كشف الفنان أحمد مالك ومروان بابلو وميشيل ميلاد عن تنظيم عرض خاص لفيلم “إيجي بيست” مجانا للجمهور ليلة وقفة عيد الفطر، وذلك في سينما مترو بوسط البلد.

واعلن فريق العمل عبر حسابهم على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن الفكرة بتنظيم عرض خاص للجمهور لمشاهدة الفيلم معهم ليلة العيد.

وقرر صناع العمل حضور العرض الخاص ايضا مع الجمهور في أجواء غير رسمية، كما وضعوا فريق العمل موقع الفيلم للدخول egybestmovie.com وتجربة حظهم عبر تدوير عجلة الحظ (Spinner) الموجودة على الموقع.

ويتم اختيار 400 فائز بشكل عشوائي للحصول على تذاكر مجانية لحضور العرض الخاص.

الفيلم من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم ويعد إنتاجاً يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصناع السينما في مصر.

قصة وابطال فيلم إيجي بيست

فيلم "إيجي بيست" مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي، يأخذ الفيلم الجمهور في رحلة عميقة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعاً قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة. يقودهما شغفهما بالسينما إلى إنشاء الموقع الذي يحقق نجاحاً هائلاً، لكنه يغير حياتهما بشكل جذري ويطرح تساؤلات حول الأخلاقيات والتحديات القانونية في العصر الرقميومن جانبه قال طارق نصر، المنتج والرئيس التنفيذي لشركة "ذا بلانت ستوديوز":

"فيلم 'إيجي بست' ليس مجرد قصة عن القرصنة الرقمية، بل هو عمل شبابي يعبر عن طموحات جيل بأكمله. إنه يناقش مرحلة محورية في تطور العصر الرقمي بمصر، ويسلط الضوء على الصراع بين الشغف والمسؤولية في إطار إنساني يناقش الصداقة والحب. نحن متحمسون لتقديم هذا العمل بطابع شبابي وأصيل، وبمشاركة مواهب متميزة مثل أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، ومروان بابلو الذي يظهر لأول مرة كممثل."

وأضاف نصر: “ما يميز الفيلم هو صدق القصة التي عايشنا تفاصيلها، بالإضافة إلى اختيار فريق عمل يتمتع بالموهبة والحضور اللافت. فهو فيلم عن جيل الشباب ويمثله جيل الشباب في السينما، ونحن واثقون أن 'إيجي بست' سيكون إضافة مميزة للسينما المصرية."