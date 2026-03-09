ماجدة خير الله: أب ولكن مليء بالثغرات الغير منطقية

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها في اداء الفنانة هاجر أحمد، ضمن أحداث مسلسل أب ولكن، والذي يعرض حاليًا.

وقالت ماجدة خير الله في منشور عبر موقع فيسبوك: من اهم ادوات الممثل , صوته وطريقته في استخدام الصوت في المواقف المختلفه، ولكن الممثله هاجر احمد تستخدم صوتها بطريقه منفره، في مسلسل( اب ولكن) الذي يبدو انه لم يمر علي متخصص، الام تبدو وكإنها كائن مرعب تصرخ طول الوقت مما يجعل طفتها الصغيره في حالة ذعر مستمر، لدرجة ان صراخ الام يؤدي الي ان تبول الطفله علي نفسها، وتلحظ الام ذلك ولكنها بدلا من ان تحتضن الطفله لتشعرها بالطمانينه تستمر في الصراخ وتأنيب الطفله لمجرد انها قابلت والدها.

واضافت ماجدة خير الله : مخرجه العمل ياسمين احمد كامل يبدو انها قليله الخبره بالمشاعر الانسانيه ، مهما كانت اخلاق الام وقبح صفاتها فانها تشعر في لحظه بالضعف والتراجع امام الخوف الذي تسببت به لطفلتها بلا اي داع، مسلسل اب ولكن مليء بالثغرات ، الغير منطقيه في رسم الشخصيات والاحداث ولا اجد سببا يدفع محمد فراج لقبول المشاركه في هذا العمل !!.