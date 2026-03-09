بحر من المحبة وشارع سمسم .. نتفليكس تطرح مجموعة أعمال متنوعة للأطفال

مع ازدياد المنافسة الدرامية خلال موسم رمضان الحالي، وتزاحم القنوات والمنصات العربية بعدد كبير من الأعمال الدرامية المختلفة، تحرص منصة Netflix على إتاحة مجموعة متنوعة من الأعمال الموجهة للأطفال، تجمع بين الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

وتقدم من خلالها قصصًا بسيطة تحمل قيمًا إنسانية مهمة، وتسهم أيضًا في تنمية خيال الأطفال وتعزيز سلوكيات إيجابية لديهم، من خلال حكايات مشوقة وشخصيات قريبة منهم.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز تلك الأعمال:

بحر من المحبة



تدور أحداث العمل حول مجموعة من الأصدقاء، وهم يحلّون مشاكلهم اليومية معا بروح الفريق، في عالم هادئ بسيط.

شارع سمسم



أما شارع سمسم، أحد الأعمال الهامة التي تحمل رسائل إيجابية للأطفال من خلال شخصيات مألوفة، وقصص عن المشاركة والتعاطف مع الآخرين.



دكتور سوس: السمكة الحمراء والسمكة الزرقاء

تدور أحداثه في إطار تشويقي حول الصداقة، وكيف أن الاختلاف لا يفرّق، بل يمكن أن يجمع، إلى جانب التعرف على فكرة تقبّل الآخرون والاستمتاع بالفروق.

ماتيلدا من رولد دال: الفيلم الموسيقي



تدور أحداث ماتيلدا من رولد دال: الفيلم الموسيقي حول ما تيلدا التي تواجه القسوة من حولها بالذكاء والتعاطف، وكيف أن ذلك يعطي درس أن الوقوف مع الحق واللطف يمكن أن يغيّر الكثير.

Charlie and the Chocolate Factory



أما شخصية تشارلي تقدّم مثالًا على الأخلاق الحسنة واحترام الآخرين، كما يسلط العمل الضوء على التواضع والامتنان

Alexa and Katie



يسلط المسلسل الضوء على الصداقة الحقيقية والدعم، إلى جانب الوقوف مع الصديق في الأوقات الصعبة، وأهمية وجود شخص نشعر معه بالأمان مهما كانت الظروف.

آل تويت



اما آل تويت هو فيلم درامي تدور أحداثه بين القسوة واللطف، وكيف أن التعاون والعدل أقوى من الأنانية، وأن العمل معًا يمكن أن يغيّر أي واقع.

عائلة ويلوبي



كما يأتي عائلة ويلوبي عن قصة مختلفة عن العائلة، وكيف أن الحب والرعاية هما الأساس الحقيقي لأي بيت، كما أن العائلة تُبنى بالاهتمام والدعم، وليس فقط بالروابط التقليدية.

فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين

تدور أحداث الفيلم في إطار المغامرة والحركة، ويبرز تبرز الثقة والعمل الجماعي، كما يقدّم رسالة واضحة بأن تحمل المسؤولية والتعاون هما ما يصنع القوّة الحقيقية.