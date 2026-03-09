رغم الطلاق .. محمد كارتر يهنئ شيماء سيف بنجاح مسلسلها

هنأ المنتج محمد كارتر، طليق الفنانة شيماء سيف؛ بعد النجاح الذي حققه مسلسلها الست موناليزا، موجّهًا لها رسالة دعم عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب محمد كارتر: “مبروك علي نجاح المسلسل رقم 1 يا شوشو.. والحقيقة ابتسام دي هي أنتي بالظبط مع أصحابك اللي بجد ياما وقفتي جنب ناس وعملتي ناس.. بنت أصول ومتربية وعينك مليانة”.

وأضاف: “نفسي الناس تفهم إن الطلاق ما فيهوش مين خد إيه ومين قلِّب التاني في إيه.. الطلاق لبنات الأصول اللي زيك فيه عشرة ومودة ورحمة وفضل {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)”.

مسلسل الست موناليزا

يضم مسلسل الست موناليزا نخبة من كبار النجوم، أبرزهم مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، سماء إبراهيم، سوسن بدر، مريم الجندي، محمد محمود، إنجي المقدم، محمود العزب، مصطفى عماد، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.