أخبار أسوان: حزمة إجراءات حاسمة لترشيد الطاقة والوقود.. وضبط الأسواق.. وعلاج طفلة.. ورفع للإشغالات والنظافة العامة

أحداث متنوعة شهدتها محافظ أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها :

تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور

اعتمد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس، والتاكسى وغيرها، وذلك عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية.



جولة ميدانية لمحافظ أسوان على محطات الوقود ومواقف السيرفيس ..شاهد

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة ميدانية للإطمئنان على انتظام عمل محطات الوقود والتصدى لأى محاولات لإحتكار المواد البترولية بمراجعة دفاتر التوريد والإستلام ، لمنع إستغلال المواطنين .



رفع 100 حالة إشغال وضبط عربات حنطور مخالف بمنطقة أطلس بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمواصلة الجهود والحملات المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقة أطلس وسور السكة الحديد وصولاً لميدان المحطة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية ، وهو ما أسفر عن رفع 100 حالة إشغال ، وضبط 2 عربة حنطور ، و 3 عربات كارو مخالفة ، وتم التحفظ عليها ، فضلاً عن رفع البلدورات والتندات ولوحات الدعاية الإعلانية أمام المحلات .

محافظ أسوان يشارك فى إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية 2040

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 والخطة متوسطة الأجل 2030 .





جهود متنوعة

أسوان.. مواصلة رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل مختلف أحياء مركز كوم أمبو

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم أثناء الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة .

تدخل إنساني عاجل من محافظ أسوان لعلاج الطفلة رودينا بعد سقوطها فى مطبق للصرف الصحي

فى إستجابة إنسانية سريعة ، تدخل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للطفلة رودينا سيد حسن (9 سنوات) بالصف الثالث الابتدائى ، عقب تعرضها لحادث بسقوطها داخل أحد مطابق الصرف الصحي بمنطقة الشادر القديم بجوار جراج شركة مياه الشرب والصرف الصحى .



حملات مكثفة بأسوان لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار بمعارض أهلا رمضان

استكملت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارات التموين ، والجهات المختصة تكثيف جهودها وحملاتها التفتيشية المفاجئة تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

محافظ أسوان يوجه بتطبيق حزمة إجراءات حاسمة لترشيد الطاقة والوقود وضبط الأسواق

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً من أجل مناقشة آليات البدء الفعلي في تنفيذ وتطبيق التوجيهات والإجراءات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء للتعامل مع المتغيرات والظروف الإقتصادية الراهنة.

محافظ أسوان يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار لبحث أوجه التعاون المشترك والرؤية المستقبلية للنهوض بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع الأسوانى .



