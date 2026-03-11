قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: لجان وأسماء سترحل من الأهلي بقرار «الخطيب».. والمدرب مستمر
هجوم جديد في العراق .. مسيرة إيرانية تستهدف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي ببغداد
حقيقة وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر
سقوط طائرة مُسيّرة على منزل بمنطقة حي الجهاد في بغداد | شاهد
تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو
دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل
أنقاض وشوارع مُدمّرة.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في طهران
التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها
سماء الإمارات مُشتعلة .. الدفاع الجوي يعترض اعتداءات صاروخية ومسيرات إيرانية
في ليالي القدر .. الحرس الثوري الإيراني يتوعّد «العدو» بمفاجآت جديدة
الضربة المزدوجة.. الحرس الثوري الإيراني يضرب الأسطول الأمريكي الخامس ومركز فضائي إسرائيلي
سحور نادي الزمالك بحضور نجوم ورموز ميت عقبة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان: حزمة إجراءات حاسمة لترشيد الطاقة والوقود.. وضبط الأسواق.. وعلاج طفلة.. ورفع للإشغالات والنظافة العامة

جهود متنوعة
جهود متنوعة

أحداث متنوعة شهدتها محافظ أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها :

تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور

اعتمد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس، والتاكسى وغيرها، وذلك عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية.


جولة ميدانية لمحافظ أسوان على محطات الوقود ومواقف السيرفيس ..شاهد

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة ميدانية للإطمئنان على انتظام عمل محطات الوقود والتصدى لأى محاولات لإحتكار المواد البترولية بمراجعة دفاتر التوريد والإستلام ، لمنع إستغلال المواطنين .


رفع 100 حالة إشغال وضبط عربات حنطور مخالف بمنطقة أطلس بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمواصلة الجهود والحملات المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقة أطلس وسور السكة الحديد وصولاً لميدان المحطة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية ، وهو ما أسفر عن رفع 100 حالة إشغال ، وضبط 2 عربة حنطور ، و 3 عربات كارو مخالفة ، وتم التحفظ عليها ، فضلاً عن رفع البلدورات والتندات ولوحات الدعاية الإعلانية أمام المحلات .

محافظ أسوان يشارك فى إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية 2040

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 والخطة متوسطة الأجل 2030 .


 

جهود متنوعة

أسوان.. مواصلة رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل مختلف أحياء مركز كوم أمبو
أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم أثناء الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة .

تدخل إنساني عاجل من محافظ أسوان لعلاج الطفلة رودينا بعد سقوطها فى مطبق للصرف الصحي

فى إستجابة إنسانية سريعة ، تدخل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للطفلة رودينا سيد حسن (9 سنوات) بالصف الثالث الابتدائى ، عقب تعرضها لحادث بسقوطها داخل أحد مطابق الصرف الصحي بمنطقة الشادر القديم بجوار جراج شركة مياه الشرب والصرف الصحى .


حملات مكثفة بأسوان لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار بمعارض أهلا رمضان

استكملت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارات التموين ، والجهات المختصة تكثيف جهودها وحملاتها التفتيشية المفاجئة تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

محافظ أسوان يوجه بتطبيق حزمة إجراءات حاسمة لترشيد الطاقة والوقود وضبط الأسواق

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً من أجل مناقشة آليات البدء الفعلي في تنفيذ وتطبيق التوجيهات والإجراءات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء للتعامل مع المتغيرات والظروف الإقتصادية الراهنة.

محافظ أسوان يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار لبحث أوجه التعاون المشترك والرؤية المستقبلية للنهوض بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع الأسوانى .


 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

