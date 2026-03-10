أسوان.. مواصلة رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل مختلف أحياء مركز كوم أمبو

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم أثناء الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى.

وتم التأكيد على المسئولين بالمحليات، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين، واحترام الجميع بما فيهم أى مواطنين مخالفين، مع الحزم فى تحقيق سيادة القانون.

جهود متنوعة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة العميد سمير سيد بتنفيذ الحملات المكبرة الهادفة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل مختلف أحياء شرق ووسط وغرب، وجار استمرار الحملات بشكل دائم خلال الفترة الصباحية والمسائية.