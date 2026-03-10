جولة ميدانية لمحافظ أسوان على محطات الوقود ومواقف السيرفيس ..شاهد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
محافظات

جولة ميدانية لمحافظ أسوان على محطات الوقود ومواقف السيرفيس

محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة ميدانية للإطمئنان على انتظام عمل محطات الوقود والتصدى لأى محاولات لإحتكار المواد البترولية بمراجعة دفاتر التوريد والإستلام ، لمنع إستغلال المواطنين .

جاء ذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود نظراً للظروف الإستثنائية التى تمر بها أسواق الطاقة عالمياً وذلك اعتباراً من صباح الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026.

وشملت جولة المهندس عمرو لاشين مجمع مواقف السرفيس الخارجية والداخلية رافقه خلالها نائبه الدكتور أسامة رزق ، والقيادات التنفيذية والأمنية .

وخلال جولته الميدانية وأثناء لقائه مع عدد من المواطنين وأصحاب سيارات السرفيس، أكد عمرو لاشين أن التعريفة الجديدة لجميع خطوط السير ، وأيضاً للتاكسى ستحقق التوازن المطلوب بين الراكب وسائق السرفيس والتاكسى دون الإضرار بأى طرف على الطرف الأخر من أجل الحفاظ على المصلحة العامة .

 

تعريفة الركوب

وشدد المحافظ على أنه لن يكون هناك تهاون فى مواجهة أى محاولات لزيادة التعريفة على كافة خطوط السير الداخلية والخارجية عن المقرر والذى تم الإعلان عنه بزيادة 15 % فقط وذلك فى ضوء الوضع الإستثنائى الناتج عن التطورات الحالية وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية .

وكلف المحافظ بقيام إدارة المواقف بتوزيع إستيكرات التعريفة الجديدة على جميع مواقف السرفيس والنقل الجماعى والتاكسى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وفى نفس الوقت يتم إعادة تنظيم حركة دخول وخروج سيارات السيرفيس بموقف الأقاليم لتسهيل توافد المواطنين عليه، ورفع أى إشغالات أو تعديات لتوفير المظهر الجمالى والحضارى به.

وخلال الجولة وجه محافظ أسوان مسئولى التموين بمراجعة المعايير الخاصة بأسعار الوقود الجديدة وربطها مع ماكينات تعبئة السيارات للتأكد التام من مطابقة السعر مع الكميات المعبأة دون أى نقصان حفاظاً على حق المواطن.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى مغالاة من سائقى سيارات السيرفيس حيث تم تخصيص رقم الواتس آب رقم (01507675849) التابع لإدارة المواقف لتلقى أى شكاوى أو بلاغات جماهيرية تتعلق بتجاوزات سائقى سيارات السيرفيس فى تطبيق التعريفة المقررة .

وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الأسعار الجديدة والتى تمثلت فى تحديد سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر ، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر ، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر ، والسولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر، فضلاً عن زيادة سعر إسطوانة البوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه لوزن 12.5 كجم ، ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم ، وغاز التموين للسيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

