جولة ميدانية لمحافظ أسوان على محطات الوقود ومواقف السيرفيس ..شاهد

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة ميدانية للإطمئنان على انتظام عمل محطات الوقود والتصدى لأى محاولات لإحتكار المواد البترولية بمراجعة دفاتر التوريد والإستلام ، لمنع إستغلال المواطنين .

جاء ذلك عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود نظراً للظروف الإستثنائية التى تمر بها أسواق الطاقة عالمياً وذلك اعتباراً من صباح الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026.

وشملت جولة المهندس عمرو لاشين مجمع مواقف السرفيس الخارجية والداخلية رافقه خلالها نائبه الدكتور أسامة رزق ، والقيادات التنفيذية والأمنية .

وخلال جولته الميدانية وأثناء لقائه مع عدد من المواطنين وأصحاب سيارات السرفيس، أكد عمرو لاشين أن التعريفة الجديدة لجميع خطوط السير ، وأيضاً للتاكسى ستحقق التوازن المطلوب بين الراكب وسائق السرفيس والتاكسى دون الإضرار بأى طرف على الطرف الأخر من أجل الحفاظ على المصلحة العامة .

تعريفة الركوب

وشدد المحافظ على أنه لن يكون هناك تهاون فى مواجهة أى محاولات لزيادة التعريفة على كافة خطوط السير الداخلية والخارجية عن المقرر والذى تم الإعلان عنه بزيادة 15 % فقط وذلك فى ضوء الوضع الإستثنائى الناتج عن التطورات الحالية وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية .

وكلف المحافظ بقيام إدارة المواقف بتوزيع إستيكرات التعريفة الجديدة على جميع مواقف السرفيس والنقل الجماعى والتاكسى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وفى نفس الوقت يتم إعادة تنظيم حركة دخول وخروج سيارات السيرفيس بموقف الأقاليم لتسهيل توافد المواطنين عليه، ورفع أى إشغالات أو تعديات لتوفير المظهر الجمالى والحضارى به.

وخلال الجولة وجه محافظ أسوان مسئولى التموين بمراجعة المعايير الخاصة بأسعار الوقود الجديدة وربطها مع ماكينات تعبئة السيارات للتأكد التام من مطابقة السعر مع الكميات المعبأة دون أى نقصان حفاظاً على حق المواطن.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى مغالاة من سائقى سيارات السيرفيس حيث تم تخصيص رقم الواتس آب رقم (01507675849) التابع لإدارة المواقف لتلقى أى شكاوى أو بلاغات جماهيرية تتعلق بتجاوزات سائقى سيارات السيرفيس فى تطبيق التعريفة المقررة .

وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الأسعار الجديدة والتى تمثلت فى تحديد سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر ، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر ، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر ، والسولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر، فضلاً عن زيادة سعر إسطوانة البوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه لوزن 12.5 كجم ، ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم ، وغاز التموين للسيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر.