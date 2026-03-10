بالكاجوال .. بشرى تخطف الأنظار بظهور لافت

شاركت الفنانة بشرى ، متابعيها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، .



وظهرت بشرى، باطلالة جذابة لافته بالكاجوال مرتدية جاكيت جلد باللون الاسود ونسقت معه بنطلون بنفس اللون.

وتعد الفنانة بشرى، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.