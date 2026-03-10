بث مباشر| أحمد موسى: لا مساس بأسعار الخبز المدعم وسيظل بـ 20 قرشا

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، القرارات الأخيرة للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتابع أحمد موسى، أن لا مساس بأسعار الخبز المدعم وسيظل بـ 20 قرشا رغم ارتفاع أسعار الوقود.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث اليوم من حرب لم يكن لأحد أن يتوقعه بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن لا مساس بأسعار رغيف الخبز في مصر.