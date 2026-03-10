قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التابعة لحزب الله .. جيش الاحتلال يقصف ممتلكات جمعية القرض الحسن
ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم
جيش الاحتلال يستهدف المختبرات النووية في طهران
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
توك شو

أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الساعات الماضية شهدت، ولأول مرة، وصول سعر برميل البترول إلى 119 دولارًا، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى نحو 90 دولارًا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن هذه التطورات تعني ارتفاع أسعار البترول في الدول المستوردة، مؤكدًا أن العالم يواجه وضعًا خطيرًا للغاية، مع زيادات كبيرة في الأسعار داخل الولايات المتحدة.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لشعبه: «تحملوا»، موضحًا أن الولايات المتحدة لا تستطيع الاعتماد بشكل كامل على السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، مشيرًا إلى أن إغلاق مضيق هرمز أثّر على العالم بأسره.

وأوضح أن مصر ستتأثر أيضًا بهذه الارتفاعات، باعتبار أن ما يحدث تأثير عالمي، قائلًا: «نحن جزء من العالم»، لافتًا إلى وجود طوابير طويلة أمام محطات الوقود في بريطانيا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذه الأزمة سيكون لها تداعيات على أسعار السلع والمحاصيل الزراعية والأسمدة، مؤكدًا أن التأثير لن يقتصر على قطاع الطاقة فقط.

وأضاف أن تداعيات الأزمة قد تمتد أيضًا إلى قطاع العقارات، متوقعًا أن تؤثر سلبًا على الأسعار في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذه التأثيرات عالمية وليست مرتبطة بمصر فقط، بل نتيجة أزمات دولية خارجية تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأكد خلال الأيام الجاية سيتم إعلان حزمة دعم جديدة وسيتم زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه.

أحمد موسى: ترامب يسعى للسيطرة على مضيق هرمز.. ويجب تحمل الإجراءات التي قد تُتخذ.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه لن يتم قطع الكهرباء عن المنازل والمصانع، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل وعد الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى للسيطرة على مضيق هرمز بهدف تعطيل حركة الصين التجارية، موضحًا أن هذا التوجه تسعى إليه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تريد للصين أن تصبح الدولة الأولى عالميًا في الصناعات بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن ما قامت به إيران تجاه الأشقاء اأمر همجي، مؤكدًا أن الدول العربية تضغط على الولايات المتحدة لعدم ضرب إيران من أراضيها، وهو ما اعتبره موقفًا قويًا.

وأوضح أن هناك نحو 350 طائرة على حاملات الطائرات المنتشرة في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن إسرائيل تتحدث عن استمرار الحرب، في حين أشار مسؤول إسرائيلي إلى البحث عن مخرج من هذه الحرب.

وتابع : يجب تحمل الإجراءات التي قد تُتخذ في ظل هذه الظروف، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة التحديات الحالية.

أحمد موسى ترامب مضيق هرمز تحمل الإجراءات الأسعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

