شديد البرودة.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، بارداً في الساعات الأولى من الصباح، ودافئاً خلال النهار على معظم أنحاء البلاد، ليعود الجو شديد البرودة ليلاً.

وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية كثيفة قد تؤثر على بعض الطرق في ساعات الصباح المبكرة، خاصة في مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع توقعات بحدوث نشاط في الرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: 11 درجة مئوية (صغرى) و 21 درجة مئوية (عظمى)

الإسكندرية: 12 درجة مئوية (صغرى) و 20 درجة مئوية (عظمى)

شرم الشيخ: 17 درجة مئوية (صغرى) و 24 درجة مئوية (عظمى)

أسوان: 12 درجة مئوية (صغرى) و 27 درجة مئوية (عظمى)

تستمر الأجواء الشتوية طوال اليوم مع توقعات ببرودة ملحوظة في الساعات المتأخرة من الليل.