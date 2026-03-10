أرامكو السعودية: الاضطرابات أثرت على 180 مليون برميل حتى الآن

أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أن أسواق النفط العالمية ستشهد عواقب كارثية كلما طال أمد الحرب، منوها بأن الاضطرابات أثرت على 180 مليون برميل حتى الآن.

وأضاف الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أن منفذنا الوحيد حاليا هو خط أنابيب الشرق-الغرب بسعة 7 ملايين برميل يوميا والذي نستغله للخام العربي الخفيف والخفيف جدا، ونبذل قصارى جهدنا لتلبية متطلبات غالبية عملائنا رغم الظروف الراهنة.

وأوضح أنه في ظل الأزمة الجيوسياسية الراهنة وانخفاض الاستثمارات العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات فإننا سنشهد تراجعا أسرع في قيمة الأصول، وأن قدرة إنتاج النفط الاحتياطية تتركز في هذه المنطقة بشكل أساسي لذا فإن استئناف الشحن في مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية.

في غضون ذلك عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحكومة الإيرانية، قالت إن انتخاب مجتبى خامنئي زعيما أعلى لإيران عزز الانسجام والوحدة الوطنية.



وأضافت الحكومة الإيرانية، أن انتخاب مجتبى خامنئي أحبط معادلات الأعداء، وأن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية تهدف إلى تقسيم الدولة ونهب ثرواتها.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن هدف الاعتداءات على طهران هو تقسيم البلاد وليس الديمقراطية ولا الحرية، مشيرة إلى ان الهجمات الأمريكية والإسرائيلية قتلت 193 طفلا حتي الأن.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في تصريحات لها، إن أي مساع للوساطة يجب أن تكون في ظروف وقف كامل للحرب وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

ومنذ قليل ؛ صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى الجديد بأي تعليق.

وقال عراقجي لقناة بي بي إس الأمريكية: لدينا تجربة مريرة للغاية في موضوع التفاوض مع الأمريكيين، حيث دائما ما أبدت واشنطن وتل أبيب قبل الهجوم بأنهم لا ينوون مهاجمتنا، ويرغبون بحل القضية النووية سلميا.