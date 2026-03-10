السعودية .. سقوط طائرة مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي

‏‎أعلن الدفاع المدني⁩ السعودي سقوط طائرة مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي، مشيرا إلى أن السقوط نتج عنه أضرار مادية محدودة، دون وقوع إصابات .

ومنذ قليل ؛ أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي: "تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية".

‏وأضاف: "اعتراض وتدمير مسيرتين شرق محافظة الخرج".

وكانت السعودية أبلغت طهران أنها تفضل تسوية النزاع الإيراني الأمريكي بالطرق الدبلوماسية، لكنها سترد عسكريا إذا تكررت الهجمات الإيرانية على أراضيها أو منشآت الطاقة، وفق تقارير إعلامية.