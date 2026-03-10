قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الارتفاع مستمر.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رشا عوني

مازال سعر الدولار اليوم يسجل  أعلى ارتفاع له في جميع البنوك مقابل الجنيه في مستهل التعاملات المصرفية اليوم الثلاثاء 10 مارس، حيث كسر سعر الدولار حاجز ٥٢ جنيهاً خلال الساعات الماضية مستمراً في ارتفاعه بعد الأحداث الواقعة في المنطقة وحرب إيران وإسرائيل وأمريكا. 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 52.86 جنيه للبيع، و52.72 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي اليوم إلى 52.73 جنيه للشراء، و52.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وحقق سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات اليوم نحو 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 52.74 جنيه للشراء، و52.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 52.68 جنيه للشراء، و52.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الدولار بكام سعر الدولار سعر الدولار في البنك الاهلي سعر الدولار في بنك مصر

