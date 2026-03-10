قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية
أخبار العالم

الرئيس اللبناني: إذا اهتز الجيش فالوطن بأسره سيتعرّض للخطر

جانب من اللقاء
محمود نوفل

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن الجيش مؤسسة وطنية تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين، وما تعرّض له وقائده من حملات لن يترك أي أثر في أدائه.

جاء ذلك خلال زيارة عون لوزير الدفاع وقيادة الجيش في اليرزة.

وقال عون : إذا تعرّض الجيش للاهتزاز، فالوطن بأسره سيتعرّض للخطر، وسأقف سدّاً منيعاً عند التعرّض لهذه المؤسسة العسكرية ومن هو على رأسها.

وأضاف الرئيس اللبناني : دعوا إنجازاتكم تتحدّث عنكم؛ وما يحصل هو غيمة ستمضي كما غيرها.

وتابع الرئيس اللبناني : الجيش عنوان للشرف، والتضحية ميدانه، وهو الوفاء لكل لبنان.

وأمضى الرئيس اللبناني قائلا : الحملات على الجيش وقائده لن تؤثر في أدائه وإذا تعرض الجيش للاهتزاز فالوطن سيتعرض للخطر.

من جانبه ، شدد قائد الجيش على الوقوف في وجه أي فتنة داخلية.

وفي سياق آخر ، إستقبل الرئيس جوزاف عون النائبين وليد البعريني وأحمد رستم، وبحث معهما في الأوضاع العامة في البلاد.

وبعد اللقاء، تحدث النائب وليد البعريني قائلاً:  زرنا اليوم رئيس الجمهورية واستمعنا إلى عرضٍ مفصّل لتصوّراته حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وكيفية مقاربة المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان في ظلّ التحديات الأمنية والسياسية.

وأضاف: أكدنا تضامننا الكامل مع الرئيس في هذه الظروف الصعبة، ودعمنا للمواقف والمبادرات التي أعلنها، والتي تشكّل مدخلاً مسؤولاً لمعالجة الأوضاع الراهنة وصون الاستقرار الوطني.

وزاد : شددنا على رفض الحملة التي تتعرّض لها المؤسسة العسكرية وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، مؤكدين أن الجيش اللبناني يقوم بدور وطني أساسي في هذه المرحلة الحساسة، وهو الضامن للأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي.

وأكمل :  أكدنا أن المطلوب هو دعم الجيش والالتفاف حوله لا استهدافه، لأن لا وطن من دون جيش، ولأن المؤسسة العسكرية تبقى صمام الأمان للبنان.

وختم :  تطرّقنا أيضاً إلى مسألة النازحين، وضرورة تأمين الرعاية الإنسانية لهم بما يحفظ كرامتهم ويخفف معاناتهم، مع مراعاة مصالح لبنان وقدرته على تحمّل الأعباء.

لبنان الرئيس اللبناني جوزاف عون الجيش اللبناني قائد الجيش اللبناني وزير الدفاع اللبناني

