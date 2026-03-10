قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس
استهدف بنكين.. هجوم إلكتروني يعطل خدمات مصرفية في إيران
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وخطوط الأقاليم| تفاصيل
نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد بوزارة الأوقاف| الرابط
إعلام عبري: قدرة إيران على إطلاق الصواريخ قائمة رغم إضعافها بشكل ملحوظ
15 سلعة تقود صادرات الصناعات الغذائية المصرية بـ4.82 مليار دولار في 2025
جيش الاحتلال يسرح آلاف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الضربة الأولى
تعرف على التعريفة الجديدة بعد اعتمادها من محافظ أسوان على مختلف خطوط السير.. صور
محافظ جنوب سيناء يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي بعد زيادة الوقود
بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟
الحكومة قد تعيد النظر في أسعار الوقود في هذه الحالة| تفاصيل
معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء .. دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء
عبد الرحمن محمد

موعد أذان المغرب اليوم .. مع انتصاف يوم 20 من شهر رمضان المبارك، بدأ الصائمون في البحث المكثف عن موعد أذان المغرب وتوقيت الإفطار بدقة، رغبة في تنظيم ساعات العبادة والراحة خلال هذه الأيام المباركة. 

وتتزايد أهمية معرفة مواقيت الصلاة مع اقتراب الثلث الأخير من الشهر الكريم، حيث يحرص الجميع على متابعة جدول الأذان لترتيب وجبات الإفطار والتمسك بسنن النبي الكريم في تعجيل الفطر.

وتشير الحسابات الفلكية لمواقيت الصلاة في اليوم التاسع عشر من رمضان لعام 2026 إلى الاختلافات الطفيفة في المواعيد بين المدن المصرية، حيث يرتفع البحث عن توقيت القاهرة والجيزة وباقي الأقاليم للوقوف على مدة الصيام اليومية.

توقيت أذان المغرب ليوم 20 رمضان

يرفع أذان المغرب في محافظة القاهرة عند الساعة 6:00 مساءً.

في محافظة أسوان يحين موعد الإفطار عند الساعة 5:54 مساءً.

في محافظة البحر الأحمر يؤذن للمغرب في تمام الساعة 5:49 مساءً.

 مواقيت الصلاة 20رمضان 2026

يحين موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:28 مساءً.

يرفع أذان المغرب لبدء الإفطار عند الساعة 6:00 مساءً.

يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:17 مساءً.

ويأتي استعراض هذه المواقيت لمساعدة المواطنين في كافة المحافظات على معرفة المواعيد الدقيقة للصلاة وتوقيت الإفطار الرسمي، لضمان أداء العبادات في أوقاتها المحددة واتباع التقويم الزمني الصحيح الصادر عن الجهات المختصة.

دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان

اللهم يا نورَ الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبرَ الليل والنهار، يا ملكُ يا عزيز يا قهار، يا رحيم يا ودود يا غفار. يا علاّم الغيوب، يا مقلبَ القلوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب. نَسْأَلُكَ مِـنْ خيرك، ونستزيدك من فضلك، ونحتمي بك من شر خلقك ، لا إله إلاَّ أنْتَ .

اللهم يا غالبا على أمره، ويا قائما فوق خلقه، ويا حائلا بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين الشيطان ونزغه، وبين من لا طاقة لنا به من خلقك أجمعين.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ ، وَ اجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ ، وَ اجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ .

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَ قِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ ، وَ نَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ ا،َللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَ وَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ اياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

اللهم اهدنا بنورك ، وأعطنا من فضلك ، وامنعنا من كل عدو هو لك ، ومن كل شئ يشغلنا عنك ، وارزقنا لسانا لا يفتر عن ذكرك ، وقلبا يسمع بالحق منك ، وعقلا حامدا لجلال عظمتك، وزين ما ظهر منا وما بطن بأنواع طاعتك .
 

إمساكية شهر رمضان 

19 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:38 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:15 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:15 مساءً.

20 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:37 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:13 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

21 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:36 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:46 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

22 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:35 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:11 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:17 مساءً.

23 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:33 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

24 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:32 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

25 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:31 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:08 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:19 مساءً.

26 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:30 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

27 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:29 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:05 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

28 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:27 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:04 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:21 مساءً.

29 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:26 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:03 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.

30 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:25 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:02 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:05 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.

إمساكية شهر رمضان موعد أذان المغرب اليوم أذان المغرب مواقيت الصلاة توقيت أذان المغرب موعد الإفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ليلة القدر

ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية واليوم بعد المغرب بمصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

تعريفة جديدة لسيارات الأجرة والسرفيس وتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز بالشرقية

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية حركة المواقف وتوزيع أسطوانات الغاز

بدوي يتابع قياس مهارات الحساب والقراءة والكتابة

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة التوكيلات الملاحية لمتابعة سير العملية التعليمية

بالصور

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

محافظ الشرقية يعتمد التعريفة الجديدة وفقاً لخطوط سير وسائل النقل الداخلية والخارجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالقفطان.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة

بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة
بالقفطان..كندة علوش تخطف الانظار بإطلالة رمضانية انيقة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد