موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء .. دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان

موعد أذان المغرب اليوم .. مع انتصاف يوم 20 من شهر رمضان المبارك، بدأ الصائمون في البحث المكثف عن موعد أذان المغرب وتوقيت الإفطار بدقة، رغبة في تنظيم ساعات العبادة والراحة خلال هذه الأيام المباركة.

وتتزايد أهمية معرفة مواقيت الصلاة مع اقتراب الثلث الأخير من الشهر الكريم، حيث يحرص الجميع على متابعة جدول الأذان لترتيب وجبات الإفطار والتمسك بسنن النبي الكريم في تعجيل الفطر.

وتشير الحسابات الفلكية لمواقيت الصلاة في اليوم التاسع عشر من رمضان لعام 2026 إلى الاختلافات الطفيفة في المواعيد بين المدن المصرية، حيث يرتفع البحث عن توقيت القاهرة والجيزة وباقي الأقاليم للوقوف على مدة الصيام اليومية.

توقيت أذان المغرب ليوم 20 رمضان

يرفع أذان المغرب في محافظة القاهرة عند الساعة 6:00 مساءً.

في محافظة أسوان يحين موعد الإفطار عند الساعة 5:54 مساءً.

في محافظة البحر الأحمر يؤذن للمغرب في تمام الساعة 5:49 مساءً.

مواقيت الصلاة 20رمضان 2026

يحين موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:28 مساءً.

يرفع أذان المغرب لبدء الإفطار عند الساعة 6:00 مساءً.

يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:17 مساءً.

ويأتي استعراض هذه المواقيت لمساعدة المواطنين في كافة المحافظات على معرفة المواعيد الدقيقة للصلاة وتوقيت الإفطار الرسمي، لضمان أداء العبادات في أوقاتها المحددة واتباع التقويم الزمني الصحيح الصادر عن الجهات المختصة.

دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان

اللهم يا نورَ الأنوار، يا عالم الأسرار، يا مدبرَ الليل والنهار، يا ملكُ يا عزيز يا قهار، يا رحيم يا ودود يا غفار. يا علاّم الغيوب، يا مقلبَ القلوب، يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب. نَسْأَلُكَ مِـنْ خيرك، ونستزيدك من فضلك، ونحتمي بك من شر خلقك ، لا إله إلاَّ أنْتَ .

اللهم يا غالبا على أمره، ويا قائما فوق خلقه، ويا حائلا بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين الشيطان ونزغه، وبين من لا طاقة لنا به من خلقك أجمعين.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ ، وَ اجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ ، وَ اجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ .

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَ قِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ ، وَ نَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ ا،َللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَ وَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ اياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

اللهم اهدنا بنورك ، وأعطنا من فضلك ، وامنعنا من كل عدو هو لك ، ومن كل شئ يشغلنا عنك ، وارزقنا لسانا لا يفتر عن ذكرك ، وقلبا يسمع بالحق منك ، وعقلا حامدا لجلال عظمتك، وزين ما ظهر منا وما بطن بأنواع طاعتك .



إمساكية شهر رمضان

19 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:38 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:15 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:15 مساءً.

20 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:37 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:13 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

21 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:36 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:46 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

22 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:35 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:11 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:17 مساءً.

23 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:33 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

24 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:32 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

25 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:31 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:08 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:19 مساءً.

26 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:30 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

27 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:29 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:05 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

28 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:27 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:04 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:21 مساءً.

29 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:26 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:03 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.

30 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:25 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:02 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:05 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.