مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود تأتي في ظروف استثنائية، حيث تشهد الأسواق العالمية اضطرابات غير مسبوقة في أسعار الطاقة.

وقال مدبولي: "كان أمامنا خيار واحد وهو تلبية احتياجاتنا من الطاقة مع الحفاظ على استقرار إمدادات الغاز الطبيعي، حتى لا تؤثر على الاقتصاد الوطني أو قطاع الصناعة."

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أصحاب المصانع أبلغوا الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية احتياجاتهم الإنتاجية، وأكد أن الدولة تحملت جزءاً من تكلفة الزيادة في أسعار الوقود، حيث شدد على أن "الحكومة لا تحمل المواطنين أية زيادات إضافية."

وأوضح مدبولي أن الحكومة كانت قد قررت عدم رفع الأسعار مؤكداً أن الزيادة الحالية تعود إلى ارتفاع أسعار البرميل من 61 دولارًا في بداية العام إلى 93 دولارًا في الوقت الراهن، وهو فارق كبير يصعب تجاهله.

وأكد مدبولي أنه "في حالة توقف الحرب الحالية، سنحتاج إلى وقت لتقييم تأثيرات هذا التوقف، وسيتم مراجعة القرارات الاقتصادية وفقاً للمتغيرات الجديدة"، مشيراً إلى أن الدولة قامت بعمل إجراءات لترشيد النفقات، وتطبيق قرار بتجميد بعض النفقات غير الضرورية.

وأضاف مدبولي: “نحن في وضع استثنائي، ونقدر تفهم المواطنين في هذه المرحلة الصعبة، ونؤكد على أن مراجعة القرارات ستتم في الوقت المناسب.”