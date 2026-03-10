قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إقالة مدرب نانت بعد تراجع النتائج.. وخليلودزيتش يقترب من الإنقاذ

أحمد القنطاري
أحمد القنطاري
إسراء أشرف

أعلنت إدارة نادي نانت الفرنسي، الذي يشارك ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، عن إقالة مدربها أحمد قنطاري بسبب تراجع نتائج الفريق بشكل كبير مؤخرًا، وفقًا لتقارير صحفية فرنسية.

وذكرت صحيفة ليكيب أن نانت يستعد لتعيين المدرب البوسني المخضرم وحيد خليلودزيتش خلفًا لقنطاري، في محاولة لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط في الدوري الفرنسي.

وتولى قنطاري تدريب الفريق في ديسمبر الماضي خلفًا للمدرب لويس كاسترو، لكنه فشل في تحسين النتائج، حيث خسر الفريق 9 مباريات من أصل 12 في مختلف المسابقات، كان آخرها الخسارة على أرضه أمام أنجيه بهدف دون رد، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار الإقالة.

ويعد خليلودزيتش البالغ من العمر 73 عامًا وجهة مألوفة لنادي نانت، إذ سبق له اللعب للنادي بين 1981 و1986، كما دربه بين 2018 و2019.

كما قاد منتخب الجزائر بين 2011 و2014، وشارك معهم في كأس العالم بالبرازيل، كما درب منتخب المغرب قبل كأس العالم 2022.
وتبدو مهمة خليلودزيتش صعبة، في ظل الوضع المتأزم للفريق الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، بفارق نقطتين عن أوكسير صاحب مركز ملحق الهبوط، مع تبقي 9 مباريات صعبة أمام أندية قوية مثل باريس سان جيرمان ولانس ومارسيليا ورين.

ويأمل نانت من خلال هذا التغيير الفني أن يمنح الفريق دفعة جديدة للابتعاد عن مؤخرة جدول ترتيب الدوري واستعادة نتائجه الإيجابية قبل نهاية الموسم.

خليلوزيتش نانت مدرب نانت مصطفى محمد أحمد القنطاري

