محافظ الغربية يتفقد شركة تجارة الجملة بشبشير ويطمئن على مخزون السلع الاستراتيجية

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، فرع الشركة العامة لتجارة الجملة في قرية شبشير الحصه بمركز طنطا، ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير منظومة توزيع السلع التموينية والتأكد من توافر مخزون آمن من السلع الإستراتيجية والأساسية التي تلبي احتياجات أبناء المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين بشأن تكثيف جهود المتابعة الميدانية للأسواق والمنافذ التجارية، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين.

توجيهات محافظ الغربية

وتفقد المحافظ، خلال جولته مخازن الشركة واطلع على آلية العمل داخل الفرع، والتي تشمل استقبال السلع التموينية وتخزينها وتوزيعها بالجملة على منافذ التموين المختلفة بنطاق المحافظة، بما يضمن وصول المقررات التموينية إلى المواطنين بانتظام ودون أي معوقات.

توافر السلع الأساسية

كما اطمأن على توافر مختلف السلع والمواد التموينية بكميات كافية، وتابع حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لحركة التوزيع لضمان انتظام صرف المقررات في المواعيد المحددة.

معايير التنظيم داخل المخازن

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بأعلى معايير التنظيم داخل المخازن ومنافذ التوزيع، مع متابعة جودة السلع المطروحة والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة، بما يضمن كفاءة منظومة توزيع السلع التموينية وتوفير احتياجات المواطنين بصورة مستقرة، ويعكس حرص المحافظة على أن يكون المواطن في صدارة الأولويات.