حزب الله يعلن استهداف مراكز إسرائيلية للمرة الأولى ويلتحم مع قوات متوغلة بالخيام
مهيب عبد الهادي يسخر من مدرب الأهلي: إيه اللي بيحصل ده يا توروب؟
لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟.. حديث نبوي يكشف السبب
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أحمد موسى: إسرائيل تبحث عن مخرج للخروج من حرب إيران
أفراس النهر تحت الماء.. ماذا ستشاهد في حديقة الحيوان بعد التطوير؟
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026
كيفية إحياء العشر الأواخر من رمضان.. اتبع هذه الخطوات
ناقد رياضي ينتقد لاعبي الأهلي: خسارة مستحقة وأداء كارثي
الحرب على إيران.. الكويت تعلن إسقاط 6 طائرات درون في أجواء البلاد
ألقيا حجارة على سيارات بطريق الإسكندرية الزراعي.. متهمان يواجهان هذه العقوبة
أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق
اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

محمد صبيح

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه؛ ليقترب من مستوى 53 جينها خلال تعاملات اليوم في البنوك المصرية، مع استمرار الطلب على العملة الأجنبية عند مستويات مرتفعة.

أسعار الدولار في البنوك 

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 52.760 جنيه للشراء و52.796 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.760 جنيه للشراء و52.860 جنيه للبيع.

بنك HSBC: سجَّل 52.760 جنيه للشراء و52.860 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي: 52.750 جنيه للشراء و52.850 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.740 جنيه للشراء و52.840 جنيه للبيع.

الين يسجل مكاسب ملحوظة مستفيدًا من ضعف الدولار

البنك التجاري الدولي (CIB): 52.740 جنيه للشراء و52.840 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 52.740 جنيه للشراء و52.840 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع.

بنك البركة: 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 52.730 جنيه للشراء و52.830 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

البنك المركزي المصري: 52.728 جنيه للشراء و52.864 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 52.700 جنيه للشراء و52.800 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.680 جنيه للشراء و52.780 جنيه للبيع.

