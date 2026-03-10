قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زيادة البنزين.. تعرف على تعريفة الركوب الجديدة في بورسعيد
بعد الزيادة الجديدة .. أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم الثلاثاء
هياخد عقده بالكامل.. ناقد رياضي يوضح سبب تأخير الأهلي لإقالة توروب
بعد الزيادة الجديدة.. إزاي توفر استهلاك البنزين في عربيتك؟
بعد زلزال الطلائع.. عقوبات تاريخية لم تحدث من قبل تنتظر لاعبي الأهلي
بعد زيادة البنزين.. تعديل تعريفة أجرة المواصلات 17% فى الجيزة
الحرس الثوري يرد على ترامب: ننتظر الأسطول الأمريكي في هرمز
بعد زيادة البنزين.. تعرف على أسعار تذاكر النقل العام في القاهرة
ضبط محطة وقود تهرب 2500 لتر سولار في الجيزة
أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة رسميًا بدءًا من اليوم.. اللتر 95 بـ24 جنيها
شبورة كثيفة صباحا وأمطار تضرب 3 مدن.. والأرصاد تصدر تحذيرا
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 10-3-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمل عمار: الإرادة السياسية والتشريعات الداعمة عززت حضور المرأة المصرية في القضاء

الوفد المصرى برئاسة المستشارة أمل عمار
الوفد المصرى برئاسة المستشارة أمل عمار
أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس ورئيسة الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW70) المنعقدة بنيويورك، حدثًا جانبيًا رفيع المستوى بعنوان “تعزيز وصول المرأة إلى العدالة وتمكينها داخل المنظومة القضائية”.

 وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء المعنيين بقضايا العدالة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وشهد الحدث مشاركة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من ثماني دول، حيث قدمت كل دولة تجربتها الوطنية وأفضل الممارسات في تمكين المرأة وتعزيز وصولها إلى العدالة. مثلت الأردن السيدة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية.

واستعرضت المغرب السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وشاركت البرتغال السيدة مارغاريدا بالسيرو لوبيز، وزيرة الثقافة والشباب والرياضة.

كما مثلت المملكة العربية السعودية الدكتورة ميمونة آل خليل، الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة، وشارك المجر السيد أتيلا بينيدا، رئيس الوفد ونائب وزير الدولة لشؤون الأسرة، بينما مثلت تنزانيا سعادة الدكتورة عائشة علي سيندا، قاضية المحكمة العليا، ومثلت رواندا السيدة نادين أوموتوني غاتسينزي، نائبة وزيرة النوع الاجتماعي والنهوض بالأسرة ورئيسة هيئة الرقابة على النوع الاجتماعي، كما شاركت إندونيسيا السيد بونغكاس باهجوري علي، نائب وزير التنمية البشرية والمجتمع والثقافة في وزارة التخطيط التنموي الوطني. وقد أدارت الجلسة النائبة ماريان قلدس، عضو مجلس النواب المصري وعضوة المجلس القومي للمرأة

خلال الحدث، استعرضت المستشارة أمل عمار التجربة المصرية في دعم وصول المرأة إلى العدالة وتمكينها من الاضطلاع بدور فاعل داخل المنظومة القضائية، وصولًا إلى مواقع القيادة وصنع القرار، مؤكدة أن المرأة المصرية تحظى بظهير دستوري قوي يكفل المساواة وتكافؤ الفرص. وأشارت إلى أن الدستور المصري نص في مادته الحادية عشرة صراحةً على حق المرأة في تولي الوظائف العامة والمناصب القيادية والتعيين في الجهات والهيئات القضائية كافة دون تمييز، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لترجمة مبادئ المساواة إلى واقع عملي.

كما أكدت أن التشريعات والسياسات الوطنية عكست التزام الدولة المصرية بدعم مشاركة المرأة في العمل القضائي وتعزيز تمثيلها في مواقع القيادة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها خريطة طريق وطنية لتعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات.

واستعرضت رئيسة المجلس التطور الملحوظ الذي شهدته السنوات الأخيرة في حضور المرأة داخل المنظومة القضائية المصرية، حيث ارتفع عدد القاضيات في القضاء العادي من نحو ثلاثين قاضية عام 2007 إلى أكثر من 186 قاضية حاليًا، فضلًا عن خطوة تاريخية شهدها عام 2025 بتعيين 165 سيدة في منصب معاون للنائب العام لأول مرة في تاريخ النيابة العامة المصرية، وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2025، وذلك في إطار مسابقة تنافسية بين خريجي وخريجات كليات القانون.

وأشارت إلى تولي القاضيات عددًا من المناصب القيادية داخل وزارة العدل والمحاكم بمختلف درجاتها، من بينها مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ورئاسة المحاكم الاقتصادية والمحاكم الابتدائية، إلى جانب مشاركتهن في لجان الإصلاح التشريعي والمكاتب الفنية والانتداب للعمل بالتفتيش القضائي ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف.

وفي السياق ذاته، شهدت المحكمة الدستورية العليا تطورًا مهمًا بتعيين مستشارة في منصب نائب رئيس المحكمة وأخرى لرئاسة هيئة المفوضين، بما يعكس تنامي حضور المرأة في أعلى مؤسسة معنية بحماية الدستور وسيادة القانون.

كما تطرقت إلى الخطوة التاريخية التي شهدها مجلس الدولة منذ عام 2021 بانخراط المرأة في القضاء الإداري، حيث صدرت قرارات جمهورية متعاقبة أسفرت عن تعيين دفعات متتالية من القاضيات، شملت 98 عضوة ثم 39 عضوة إضافية، إلى جانب تعيين 47 قاضية من خريجي دفعة 2021 في بداية السلم القضائي، فضلًا عن ندب عدد من القاضيات للعمل بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.

وأوضحت أن التجربة المصرية في تمكين المرأة داخل المنظومة القضائية تقوم على رؤية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التمكين وبناء القدرات، والتطوير والدعم المؤسسي، وتطوير الإطار التشريعي. كما أشارت إلى جهود الدولة في تحديث البنية التحتية للمحاكم وتوفير بيئة عمل آمنة، والتوسع في إنشاء الغرف المؤمنة لسماع شهادات النساء ضحايا العنف، وتعزيز مكاتب المساعدة القانونية، وتطوير وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بمصلحة الطب الشرعي.

وفي إطار الشراكة المؤسسية، أكدت المستشارة أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة يضطلع بدور فاعل بالتعاون مع وزارة العدل في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات أعضاء وعضوات الجهات والهيئات القضائية في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن هذه البرامج التدريبية استفاد منها ما يقرب من 3000 من أعضاء وعضوات الجهات والهيئات القضائية.

كما استعرضت الدول المشاركة تجاربها الوطنية وأفضل الممارسات في هذا المجال، حيث قدم الوزراء  وممثلو كل من البرتغال والمغرب والأردن وإندونيسيا وتنزانيا والمملكة العربية السعودية والمجر ورواندا عرضًا لأبرز السياسات والبرامج التي تنفذها بلدانهم لدعم مشاركة المرأة في المنظومة القضائية وتعزيز فرصها في الوصول إلى العدالة، بما يشمل تطوير الأطر التشريعية، وبناء القدرات، وتوفير بيئات عمل داعمة للمرأة في القطاع القضائي.

واختُتم الحدث بالتأكيد على أن تعزيز وصول المرأة إلى العدالة وتمكينها داخل المنظومة القضائية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الشاملة وتعزيز سيادة القانون، مع أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وبناء الشراكات الدولية لدعم نظم قضائية أكثر عدلاً وشمولًا.

المرأة القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة تمكين المرأة الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

ترشيحاتنا

محمد عاطف

بعد هدفه أمام الأهلي.. محمد عاطف يعود للزمالك بعد إعارته لطلائع الجيش

عماد السيد

عماد السيد: درسنا الأهلي جيدا واستحققنا الفوز

الاهلي

مافيش دوري ولا أفريقيا.. أسامة حسني يثير قلق جماهير الأهلي

بالصور

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد