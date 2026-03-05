قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القومي للمرأة: حلقة نقاشية بعنوان رائدات المستقبل من الشغف إلى القيادة

القومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية بعنوان "رائدات المستقبل.. من الشغف إلى القيادة"
القومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية بعنوان "رائدات المستقبل.. من الشغف إلى القيادة"
أمل مجدى

تزامنًا مع الاحتفال بشهر المرأة، نظم  المجلس القومى للمرأة حلقة نقاشية بعنوان "رائدات المستقبل.. من الشغف إلى القيادة" بالشراكة مع مؤسسة شباب القادة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، والدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والنائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة YLF ، ومروة علم الدين ممثلة مكتب الأمم المتحدة في مصر، وبحضور عدد من القيادات الجامعية والتعليمية وطالبات جامعة القاهرة وطلبة المرحلة الثانوية فى محافظتي القاهرة والجيزة .

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن سعادتها باستقبال كوكبة متميزة من طالبات الجامعات والمدارس بمقر المجلس،  كما رحبت بكافة الشركاء، وفي مقدمتهم الأستاذة مروة علم الدين، ممثلة مكتب الأمم المتحدة في مصر، وأشادت بالتعاون الاستراتيجي الممتد على مدار سنوات مع المجلس، والذي أثمر عن تنفيذ برامج رائدة داخل الجامعات المصرية أسهمت في تقديم نماذج نجاح ملهمة نفخر بها جميعاً.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى جهود المجلس في تنفيذ حزمة من البرامج النوعية التي تستهدف بناء قدرات الشباب والفتيات، ومن بينها برنامج "هي تقود" بنسختيه للجامعات والتعليم الفني، بالإضافة إلى برنامج "قادة المناخ"، موضحة أن كل برنامج يترك بصمته الخاصة في تعزيز مشاركة الفتيات في مختلف المجالات، ومؤكدة أن مستقبل مصر واعد بجهود بناتها. كما أوضحت أن التمكين الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، جنباً إلى جنب مع محور الحماية الذي تتبناه الدولة المصرية عبر تشريعات وإجراءات تضمن توفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة والفتاة.

​وأشارت رئيسة المجلس إلى جهود الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "نورة" ، الذي يحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وتم تنفيذه في مختلف المحافظات ليستفيد منه آلاف الفتيات، بالإضافة إلى برنامج "نور" لتمكين الشباب في الفئة العمرية ذاتها، وبرنامج "رابحة" المنفذ بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

​وفي ختام كلمتها، وجهت المستشارة أمل عمار رسالة تحفيزية للفتيات، حثتهن خلالها على الإيمان بقدراتهن والثقة في أنفسهن، مؤكدة أن طريق الوصول إلى مواقع القيادة وصناعة المستقبل يبدأ بالاجتهاد في العلم، وتطوير الذات، واكتساب المهارات الحديثة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحويل الأحلام إلى واقع ملموس.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، بالدور المهم الذي يلعبه العنصر البشري في عملية التنمية، خاصة الفتيات والمرأة، لما يقدمنه من رؤى وأفكار تسهم في بناء مستقبل أفضل، مشددة على أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتشجيع ما يُعرف بالعقول الخضراء التي تسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أحد التحديات التي تواجه الشباب تتمثل في الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل.


وأوضحت أن الهدف لا يقتصر على إعداد الشباب لشغل الوظائف التقليدية، بل يتجاوز ذلك إلى تشجيعهم على التفكير بشكل مبتكر، والاتجاه نحو ريادة الأعمال، بما يمكنهم من خلق فرص عمل لأنفسهم وللآخرين، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.

وأكدت مروة علم الدين أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تضع تمكين الشابات في مقدمة أولوياتها، باعتباره جزءًا أساسيًا من عملها، مشددة على أن الاستثمار في الفتيات يمثل استثمارًا حقيقيًا في المستقبل، وأشارت إلى أن الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة YLF تستهدف دعم وتمكين 24 ألف فتاة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، إلى جانب الاستفادة من نماذج مبادرة "رابحة"، بما يسهم في إتاحة فرص حقيقية للفتيات لاكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وتشجيعهن على الاتجاه نحو العمل الحر وريادة الأعمال والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأكد النائب أحمد فتحي على أن برنامج "هي تقود للجامعات" يمثل منصة حقيقية لاكتشاف ودعم الطالبات داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قدرات الفتيات هو استثمار مباشر فى المستقبل، وأضاف أن المؤسسة مستمرة في توسيع نطاق البرنامج ليصل إلى أكبر عدد من الطالبات، بما يخلق جيلًا جديدًا من رائدات الأعمال.

