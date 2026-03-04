المجلس القومى للمرأة يشارك بجناح ضمن فعاليات معرض "ملتقى تراث مصر"

يشارك المجلس القومى للمرأة بجناح ضمن فعاليات معرض "ملتقى تراث مصر" منصة الشراكة المجتمعية لصون الهوية" والذى تنظمه وزارة الثقافة المصرية خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس الجارى، فى مركز الدكتور محمود مختار الثقافى.



ويضم جناح المجلس مجموعة متنوعة من المنتجات المصنوعة بأيادى سيدات مصر، تتنوع ما بين التلى والسيناوى والتطريز والرسم على القماش، ومنتجات أخرى تم إنتاجها بايدى السيدات اللاتى تم تدريبهن بمشاغل المجلس في المحافظات المختلفة، علاوة على منتجات رائدات الاعمال.



تجدر الإشارة الى أن ملتقى تراث مصر يأتى بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات المعنية من خلال عرض منتجاتها الفنية المتعلقة بالتراث المصرى الأصيل، ويتضمن هذا المُلتقى عرض للأفكار الفنية المختلفة، والحرف والمشغولات اليدوية، والتراث المصرى.