أرتيتا يرد على الانتقادات: أسلوب آرسنال بالكرات الثابتة واقع الدوري الإنجليزي الحالي

تعرض أسلوب لعب آرسنال، الذي يعتمد بشكل كبير على الكرات الثابتة، لانتقادات واسعة من الجماهير ووسائل الإعلام هذا الموسم، بعد أن سجل الفريق متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز 16 هدفًا من ركلات ثابتة، ما اعتبره البعض يقلل من متعة كرة القدم المفتوحة ويحد من جمالية المباريات في "بريميرليج".

ويستعد آرسنال لمواجهة مضيفه برايتون مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، في حين يحل مطارده مانشستر سيتي ضيفًا على نوتنجهام فورست.

ويحتل آرسنال الصدارة برصيد 64 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي.

وأشار ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية، إلى أنه يتفهم وجهة النظر هذه، لكنه شدد على أن الوضع لن يتغير ما لم تُجرى تعديلات على قوانين اللعبة.

وقال: "أود أن ألعب بثلاثة لاعبين إضافيين في نصف ملعب الخصم لنقدم كرة قدم ممتعة ونلعب دائمًا أمام لاعب حر. إذا كنت تريد مشاهدة هذا النوع من الكرة، فعليك الذهاب إلى دوري آخر، لأن هذا ليس واقع الدوري الإنجليزي في الموسمين أو الثلاثة الأخيرة."

وأضاف أرتيتا: "ستكون اللعبة مختلفة تمامًا ما لم نغير القوانين، لأن تطور اللعبة يسير في هذا الاتجاه. قبل أربع سنوات، كانت الأمور مختلفة تمامًا."

ورغم عدم تحديد أرتيتا للقوانين التي يجب تعديلها، أشار إلى أن الفرق باتت قادرة على إيقاف منافسيها في اللعب المفتوح بسبب انتشار أسلوب الرقابة الفردية بدلاً من الدفاع بالمناطق، مما أثر على أسلوب المباريات.