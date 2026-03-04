إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين إسرائيليين إثر استهداف قوة عسكرية بقذيفة مضادة للدبابات خلال عمليات ميدانية في جنوب لبنان.

وأوضح أن الهجوم وقع أثناء تحرك قواته في المنطقة.

وبالتزامن مع ذلك، شن جيش الاحتلال موجة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني، فيما أفادت تقارير بتوغل قواته داخل بلدة الخيام الحدودية، في إطار العمليات المستمرة هناك.

في المقابل، أعلن حزب الله استهداف ناقلة جند إسرائيلية في بلدة حولا، مؤكدًا تحقيق "إصابة مباشرة".

كما قال الحزب، في بيان حمل الرقم (9)، إن الهجوم يأتي "ردًا على العدوان الإسرائيلي" الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح أنه عند الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء 4 مارس 2026، استهدف ما وصفها بقاعدة "تل هشومير" جنوب شرق تل أبيب، عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية، مشيرًا إلى أن القاعدة تبعد نحو 120 كيلومترًا عن الحدود اللبنانية.