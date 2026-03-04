موعد أذان المغرب يوم 14 رمضان في مصر.. اعرف وقت الإفطار

يرغب كثيرون في معرفة وقت الإفطار في اليوم الـ 14 من أيام شهر رمضان لذا يبحث عدد كبير من الناس عن موعد أذان المغرب يوم 14 رمضان خاصة وأن التوقيت يختلف من يوم ليوم.

ففي كل يوم جديد في الشهر المبارك يزيد موعد غروب الشمس ومن ثم يتغير وقت أذان المغرب، وقد جمعنا لكم في السطور التالية توقيتات الأذان في جميع المحافظات.

موعد أذان المغرب يوم 14 رمضان في مصر

ووفقا للهيئة العامة للمساحة فإن موعد أذان المغرب يوم 14 رمضان سيكون كالآتي:

في القاهرة سيكون في تمام الساعة 5:56 مساءً

في محافظة الإسكندرية سيكون حوالي الساعة 6:00 مساءً

في أسوان الساعة 5:53 مساءً

في الإسماعيلية الساعة 5:52 مساءً

ويأتي موعد أذان المغرب يوم 14 رمضان في طنطا الساعة 5:57 مساءً

وفي المنصورة 5:55 مساءً

وفي الزقازيق 5:55 مساءً

وفي سوهاج 5:56 مساء

وفي قنا 5:52 مساءً.

دعاء الإفطار يوم 14 رمضان

دعاء الإفطار يوم 14 رمضان من أعظم ما يبدأ به المؤمن إفطاره لأن الدعاء من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وخير الدعاء هو ما دعاء الصائم عند الإفطار ما يلي :

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء الإفطار للفرج العاجل