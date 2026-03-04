سلطنة عمان تعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن استهدفت بصاروخين قرب مضيق هرمز

أعلنت سلطنة عمان إنقاذ طاقم سفينة شحن تعرضت لهجوم صاروخي قرب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية أن البحرية السلطانية العمانية تحركت فور تلقيها بلاغاً يفيد بتعرض سفينة شحن ترفع علم مالطا لقصف بصاروخين أثناء إبحارها في المنطقة.

وتمكنت القوات البحرية من تنفيذ عملية إنقاذ ناجحة لطاقم السفينة المكوّن من 24 بحاراً، حيث جرى نقلهم إلى موقع آمن وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكدة أن جميعهم في حالة صحية جيدة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، ما يسلّط الضوء مجدداً على حساسية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.

حادثة أخرى قبالة سواحل دبي

في سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغاً عن واقعة بحرية على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً غرب دبي.

وذكرت الهيئة أن سفينة حاويات تعرضت لارتطام في المياه عقب سقوط جسم مجهول بالقرب منها.

وأكدت الهيئة عدم تسجيل أضرار في السفينة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث وتحديد طبيعته.