ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ21

أُسدل الستار على منافسات الجولة الحادي والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري Nile» لموسم 2025-2026، بإقامة الأهلي ضد المقاولون غداً الخميس ، والزمالك سيواجه الاتحاد يوم الجمعة المقبلة.

صراع الهدافين يشتعل

اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري، حيث يتقاسم الثلاثي ناصر ماهر (بيراميدز)، وعدي الدباغ (الزمالك)، وتريزيجيه (الأهلي) الصدارة برصيد 7 أهداف لكل منهم.

ويلاحقهم الثلاثي علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية)، وصديق إيجولا (سيراميكا)، وصلاح محسن (المصري) برصيد 6 أهداف، في صراع مفتوح قابل للاشتعال مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة.

الزمالك يواصل الصدارة

وعلى صعيد جدول الترتيب، يواصل الزمالك تربعه على القمة برصيد 40 نقطة، مستفيدًا من نتائجه الإيجابية خلال الأسابيع الماضية، ليؤكد جديته في المنافسة على لقب الموسم الحالي.