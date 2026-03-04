قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
الأردن: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي على أراضينا منذ حرب غزة
العراق يغرق في الظلام.. انقطاع تام للكهرباء بسبب هجوم سيبراني
لتنمية الطفولة المبكرة.. تنسيق مشترك بين القومي للأمومة والتضامن ومركز المعلومات
إسرائيل تقتل رحمان مقدم المتهم بتدبير محاولة اغتيال ترامب
صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 15 رمضان | بث مباشر
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 16 رمضان 2026
عمرو دياب ولا محمد رمضان؟.. عصام صاصا: الهضبة
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ خطة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة يعكس رؤية استباقية وإدارة احترافية للأزمات، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والحرب بين إيران وإسرائيل.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية لم تنتظر تفاقم الأزمة، بل تحركت منذ شهور بخطة واضحة لتأمين احتياجاتها من الغاز والطاقة، من خلال استقدام سفن التغييز، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وضمان استقرار الإمدادات لفترة كافية، وهو ما حال دون حدوث أي انقطاع للكهرباء أو اللجوء لتخفيف الأحمال رغم الظروف الاستثنائية.

حفر 106 آبار جديدة للغاز والبترول خلال العام الجاري

وأشادت عضو مجلس النواب بإعلان الحكومة حفر 106 آبار جديدة للغاز والبترول خلال العام الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دعمًا قويًا لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على العوامل الخارجية، وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تداعيات مستقبلية.

وأضافت أن ملف الطاقة أصبح أحد ركائز الأمن القومي المصري، مشددة على أن ما تحقق يعكس تحولًا حقيقيًا من إدارة الأزمات برد الفعل إلى التخطيط الاستباقي، بما يضمن استقرار الخدمات الحيوية للمواطنين ويحافظ على وتيرة الإنتاج والتنمية.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار الكهرباء والطاقة في ظل أجواء إقليمية مضطربة رسالة طمأنة قوية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، ودليل على صلابة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار.

