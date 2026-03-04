برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ خطة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة يعكس رؤية استباقية وإدارة احترافية للأزمات، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والحرب بين إيران وإسرائيل.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصرية لم تنتظر تفاقم الأزمة، بل تحركت منذ شهور بخطة واضحة لتأمين احتياجاتها من الغاز والطاقة، من خلال استقدام سفن التغييز، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وضمان استقرار الإمدادات لفترة كافية، وهو ما حال دون حدوث أي انقطاع للكهرباء أو اللجوء لتخفيف الأحمال رغم الظروف الاستثنائية.

حفر 106 آبار جديدة للغاز والبترول خلال العام الجاري

وأشادت عضو مجلس النواب بإعلان الحكومة حفر 106 آبار جديدة للغاز والبترول خلال العام الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دعمًا قويًا لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على العوامل الخارجية، وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تداعيات مستقبلية.

وأضافت أن ملف الطاقة أصبح أحد ركائز الأمن القومي المصري، مشددة على أن ما تحقق يعكس تحولًا حقيقيًا من إدارة الأزمات برد الفعل إلى التخطيط الاستباقي، بما يضمن استقرار الخدمات الحيوية للمواطنين ويحافظ على وتيرة الإنتاج والتنمية.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار الكهرباء والطاقة في ظل أجواء إقليمية مضطربة رسالة طمأنة قوية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، ودليل على صلابة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار.