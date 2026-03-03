مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن مصر لم تعمل علي رد الفعل لكن مصر تعمل على هذه الأزمة منذ شهور ووضعنا خطة متكاملة لتوفير الطاقة.

وأشار إلي أن خلال الحرب الماضية بين إيران وإسرائيل عملنا علي تجهيزات وتدبير إمكانيات الدولة من الطاقة، مؤكدا أنه تم استقدام عدد من سفن التغييز وسداد مستحقات الشركات الأجانب وأمنا إمدادات الطاقة لفترة كبيرة، مؤكدا أننا نؤمن موضوع الطاقة بشكل كاف.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تحديا وهو تأثر نقل الطاقة بسبب الحرب، مؤكدا أنه رغم ذلك لم يتم انقطاع الكهرباء أو تخفيف أحمال.

وأكد أن هناك 106 آبار للغاز والبترول سوف يتم حفرها هذا العام.