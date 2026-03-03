مدبولي: الإعلان عن الحدين الأدنى والأقصى للأجور في آخر مارس

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن موعد الإعلان عن الحدين الأدنى والأقصى للأجور، مؤكدًا أن الإعلان سيكون مع الموازنة العامة للدولة آخر شهر مارس.

استقرار الكهرباء والطاقة صيف 2026

وفي سياق متصل، طمأن مدبولي المواطنين بأن صيف 2026 لن يشهد أي تخفيف أحمال للكهرباء، موضحًا أن الحكومة تتبع استراتيجية مشتركة بين قطاع الكهرباء والبترول حتى عام 2040 لضمان استقرار الإمدادات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأحداث الإقليمية الأخيرة في إيران وإسرائيل وأمريكا لن تؤثر على استقرار الكهرباء في مصر، مؤكدًا جاهزية الدولة للتعامل مع أي تطورات محتملة دون المساس بخدمات المواطنين.

رسالة طمأنة للمواطنين

وأكد مدبولي أن الحكومة تسعى دائمًا إلى حماية الطاقة والاستقرار الاقتصادي، وضمان أن يكون المواطن مطمئنًا بشأن الكهرباء والأجور والسلع الأساسية، مع الحفاظ على الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة.