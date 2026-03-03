قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المحكمة الرياضية تنهى الجدل وتمنح الأهلي أحقية كاملة في لقب الدوري وترفض طعن بيراميدز

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

قضت المحكمة الرياضية الدولية بأحقية النادي الأهلي الكاملة في التتويج بلقب الدوري الممتاز عن الموسم الماضي، رافضةً الطعن المقدم من نادي بيراميدز بشأن أحقية البطولة، ليُغلق بذلك أحد أكثر الملفات سخونة في الساحة الرياضية خلال الأشهر الماضية.

القرار جاء ليضع نقطة النهاية في نزاع قانوني شائك بدأ عقب إعلان رابطة الأندية تتويج الأهلي بطلاً للمسابقة، قبل أن يعترض نادي بيراميدز ويصعّد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية، مطالبًا بإعادة النظر في أحقية اللقب.

وبحكم المحكمة الصادر اليوم، أصبح تتويج الأهلي رسميًا ونهائيًا، بعدما أكدت الجهة القضائية الرياضية الأعلى أن قرار رابطة الأندية صحيح وسليم من الناحية القانونية، وأنه لا توجد مبررات تدعو لتغيير بطل المسابقة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حالة ترقب واسعة داخل أروقة الناديين، في ظل توقعات بتأجيل الحكم، إلا أن المحكمة حسمت الجدل وأصدرت قرارها الملزم لكافة الأطراف، لتغلق الباب أمام أي تصعيد جديد في هذا الملف.

تصعيد بيراميدز جاء بدعوى وجود ملابسات يرى النادي أنها أثرت على مسار المنافسة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذه الدفوع، مؤكدة أحقية الأهلي في اللقب وفق اللوائح والقرارات المنظمة للمسابقة.

وبذلك، تنتهي قضية شغلت الوسط الرياضي لفترة طويلة، ليبقى اللقب في خزائن الأهلي بحكم قانوني نهائي، ويبدأ الجميع صفحة جديدة عنوانها التركيز داخل المستطيل الأخضر بعيدًا عن ساحات النزاع القضائي.

المحكمة الرياضية الأهلي لقب الدوري بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية

حملات على الأغلاف

الزراعة: حملات رقابية مفاجئة للتفتيش على محلات ومصانع الأعلاف في 4 محافظات

خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية

خالد عيش: تقرير وكالة فيتش يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للصادرات الغذائية

بالصور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد