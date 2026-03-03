قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجيش الإيراني: دمرنا 35 مسيرة متطورة للعدو منذ بدء الحرب

القسم الخارجي

أعلن الجيش الإيراني أنه تمكن من تدمير 35 طائرة مسيرة متطورة تابعة لـ"العدو" منذ اندلاع الحرب، مؤكداً أن قدراته الدفاعية والهجومية تفوق بكثير تقديرات خصومه.

وفي تصريحات متتالية، شددت وزارة الدفاع الإيرانية على أن مدة الصمود والقدرة على تنفيذ عمليات هجومية تتجاوز بأضعاف ما توقعه العدو، مشيرة إلى أن طهران لم تكشف بعد عن كامل إمكاناتها العسكرية.

وأكدت الوزارة أنها ستلجأ تدريجياً إلى استخدام أسلحتها المتقدمة مع تطورات الميدان، موضحة أنه ليس ضمن خططها الدفع بكامل ترسانتها المتطورة في الأيام الأولى للحرب.

من جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" عن نائب وزير الدفاع الإيراني قوله إن بلاده تمتلك قدرة عالية على الصمود والدفاع لفترة تعادل أضعاف المدة التي قدرها العدو، في رسالة تؤكد ثقة طهران باستعداداتها العسكرية واستراتيجيتها طويلة النفس.

الجيش الإيراني تدمير 35 طائرة مسيرة وزارة الدفاع الإيرانية إسرائيل الهجوم على إيران

من وداع الأخت إلى حلم الأبوة .. أحمد عبد الحميد يختتم سوا سوا بمشهد إنساني استثنائي

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

