الجيش الإيراني: دمرنا 35 مسيرة متطورة للعدو منذ بدء الحرب

أعلن الجيش الإيراني أنه تمكن من تدمير 35 طائرة مسيرة متطورة تابعة لـ"العدو" منذ اندلاع الحرب، مؤكداً أن قدراته الدفاعية والهجومية تفوق بكثير تقديرات خصومه.

وفي تصريحات متتالية، شددت وزارة الدفاع الإيرانية على أن مدة الصمود والقدرة على تنفيذ عمليات هجومية تتجاوز بأضعاف ما توقعه العدو، مشيرة إلى أن طهران لم تكشف بعد عن كامل إمكاناتها العسكرية.

وأكدت الوزارة أنها ستلجأ تدريجياً إلى استخدام أسلحتها المتقدمة مع تطورات الميدان، موضحة أنه ليس ضمن خططها الدفع بكامل ترسانتها المتطورة في الأيام الأولى للحرب.

من جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" عن نائب وزير الدفاع الإيراني قوله إن بلاده تمتلك قدرة عالية على الصمود والدفاع لفترة تعادل أضعاف المدة التي قدرها العدو، في رسالة تؤكد ثقة طهران باستعداداتها العسكرية واستراتيجيتها طويلة النفس.