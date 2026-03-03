اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران

وجهت بكين رسالة حازمة إلى تل أبيب وواشنطن، مؤكدة رفضها للتصعيد العسكري ضد طهران، في وقت تتصاعد فيه حصيلة الضحايا داخل إيران بشكل غير مسبوق.

فقد أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر معارضة بلاده للضربات التي تنفذها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب ما أوردته وكالة وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن وانغ يي تأكيده أن “الصين تعارض أي ضربات عسكرية تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران”، محذّراً من أن اللجوء إلى القوة “لن يحل المشكلات، بل سيخلق أزمات جديدة وتداعيات خطيرة”. وشدد الوزير الصيني على ضرورة احتواء التوتر والعودة إلى المسار السياسي لتفادي اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

في المقابل، أعلنت الهلال الأحمر الإيراني أن حصيلة ضحايا ما وصفته بـ“العدوان الإسرائيلي الأمريكي” على إيران بلغت 787 شخصاً منذ اندلاع المواجهات، مشيرة إلى أن 135 مدينة إيرانية تعرضت لهجمات منذ بدء الحرب.