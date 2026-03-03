قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

خلال اللقاء
خلال اللقاء
محمد إبراهيم

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من مقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى الفريق محمود فوزى قائد القوات البحرية كلمة أكد خلالها أن رجال القوات البحرية يجددون العهد على مواصلة العطاء للوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية لإعلاء كلمة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

كما استمع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لعرض تقديمى تضمن أوجه التطوير والتحديث التى شهدتها المنطقة الشمالية العسكرية فضلاً عن دورها فى دعم المجتمع المدني.

نقل  تحيات وتقدير الرئيس السيسى للقوات المسلحة للحضور

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون التزامهم  الكامل بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقهم لحماية الأمن القومي المصري على مختلف الإتجاهات الاستراتيجية فى ظل التحديات الراهنة التى تمر بها المنطقة.

وأكد وزير الدفاع حرص القوات المسلحة على تطوير امكاناتها  القتالية والفنية فى كافة التخصصات بما يمكنها من مجابهة المخاطر والتهديدات المحتملة.

وأوصى القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتظل القوات المسلحة دائما درعا قويا للوطن وحصنا منيعاً لشعب مصر العظيم .

وفى ختام اللقاء شارك القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المقاتلين تناول وجبة الإفطار.

يأتي ذلك إستمراراً للقاءات الدورية التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة التشكيلات والوحدات.

وزير الدفاع القوات البحرية المنطقة الشمالية العسكرية القوات المسلحة قائد القوات البحرية الفريق محمود فوزى

