طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء 4 مارس 2026، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

​الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء 4 مارس

​شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحاً): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.



​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً): على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​سحب منخفضة: على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

​نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 21 درجة.

الصغرى 11 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 11 درجة.



الطقس فى مطروح

العظمى 19 درجة.

الصغرى 11 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 24 درجة.

الصغرى 09 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 25 درجة.

الصغرى 11 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 26 درجة.

الصغرى 12 درجة.