إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
مواجهات الحسم.. مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر مارس
وزير خارجية الصين: نعارض الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران
مدبولي: لن يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف لإمدادات الغاز عن المصانع
أخبار البلد

طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء 4 مارس 2026، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

​الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء 4 مارس 

​شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحاً): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.
 

​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً): على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​سحب منخفضة: على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

​نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا، على النحو التالي:
 الطقس فى القاهرة
العظمى 21 درجة.

الصغرى 11 درجة.

الطقس فى الإسكندرية
العظمى 20 درجة.

الصغرى 11 درجة.
 

 الطقس فى مطروح
العظمى 19 درجة.

الصغرى 11 درجة.

 الطقس فى سوهاج
العظمى 24 درجة.

الصغرى 09 درجة.

 الطقس فى قنا
العظمى 25 درجة.

الصغرى 11 درجة.

 الطقس فى أسوان
العظمى 26 درجة.

الصغرى 12 درجة.

طقس شديد البرودة الصباح الباكر الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأربعاء

