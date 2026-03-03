الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة غدا .. وشبورة مائية كثيفة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 4 مارس (14 رمضان)، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.



حالة الطقس نهاراً وليلاً:

يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء إلى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء. أما ليلاً، فيظل الطقس شديد البرودة، مع وجود فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة:

تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.

توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما رصدت هيئة الأرصاد نشاطاً للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.