أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه
أشرف زكي : عبلة كامل ترفض أي دعم .. والأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة غدا .. وشبورة مائية كثيفة صباحا

حنان توفيق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء الموافق 4 مارس  (14 رمضان)، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.


حالة الطقس نهاراً وليلاً: 
يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء إلى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء. أما ليلاً، فيظل الطقس شديد البرودة، مع وجود فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة:

تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.

توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما رصدت هيئة الأرصاد نشاطاً للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

