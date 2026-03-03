قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3-3-2026 .

سعر الدولار في البنوك (شراء / بيع): 

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 49.200 جنيه شراء – 49.232 جنيه بيع HSBC  

بنك إتش اس بي سي 49.200 شراء – 49.300 جنيه بيع

 بنك مصر: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع 

البنك الأهلي المصري: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

 كريدي أجريكول: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

 بنك قناة السويس: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

 QNB الأهلي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

 البنك العقاري المصري العربي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه

 بيع البنك التجاري الدولي (CIB): 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

 المصرف العربي الدولي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع

 البنك المركزي المصري: 49.162 جنيه شراء – 49.302 جنيه بيع 

بنك البركة: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع

 بنك الكويت الوطني NBK: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع

 بنك الإسكندرية: 49.070 جنيه شراء – 49.170 جنيه بيع

