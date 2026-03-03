مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3-3-2026 .
سعر الدولار في البنوك (شراء / بيع):
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 49.200 جنيه شراء – 49.232 جنيه بيع HSBC
بنك إتش اس بي سي 49.200 شراء – 49.300 جنيه بيع
بنك مصر: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع
البنك الأهلي المصري: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع
كريدي أجريكول: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع
بنك قناة السويس: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع
QNB الأهلي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع
البنك العقاري المصري العربي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه
بيع البنك التجاري الدولي (CIB): 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع
المصرف العربي الدولي: 49.170 جنيه شراء – 49.270 جنيه بيع
البنك المركزي المصري: 49.162 جنيه شراء – 49.302 جنيه بيع
بنك البركة: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع
بنك الكويت الوطني NBK: 49.150 جنيه شراء – 49.250 جنيه بيع
بنك الإسكندرية: 49.070 جنيه شراء – 49.170 جنيه بيع